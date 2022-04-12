طريقة عمل البسكويت بالزبدة وجوز الهند بمذاق لذيذ ومميز وطريقة سهلة وبسيطة

البسكويت بالزبدة وجوز الهند ، من الوصفات السهلة والمميزة واللذيذة، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيين البسكويت بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة والمميزة مثل صوص النوتيلا.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسكويت بالزبدة وجوز الهند.

مكونات البسكويت بالزبدة وجوز الهند

تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من جوز الهند المبشور.

كوبين من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسكويت بالزبدة وجوز الهند وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من الزبدة والسكر البودرة والفانيليا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كوب جوز الهند والبيكنج بودر ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإضافة الدقيق علي دفعتين ونعجن جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بسمك أقل من نصف ١سم، ثم نقوم بتقطيع العجينة بقطاعة البسكويت حتي تأخذ شكل البسكويت الجاهز.

ثم نقوم بإحداث ثقوبة في البسكويت من الأعلي، ثم نقوم برص البسكويت علي صاج عليه ورقة زبدة.

ثم ندخل البسكويت في الفرن علي درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ربع ساعة.

وبعدما تتم تسوية البسكويت نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه حتي يبرد.

ثم يكون البسكويت بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة التي يمكن إعدادها بالمنزل بسهولة وتزيين البسكويت بها مثل صوص النوتيلا أو الكراميل أو الشوكولاتة البيضاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: