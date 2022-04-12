نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البقلاوة التركية الفاخرة بالفستق العنتابي وطريقة عملها بالمنزل على أصولها في المقال التالي
إن طريقة عمل البقلاوة التركية الفاخرة بالفستق ليست بالطريقة الصعبة، والتي أصبحت من أشهر أنواع البقلاوة المعروفة على مستوى العالم، والتي تعرف في اللغة التركية وفقا للغة التركية Baklava، وسوف نقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضير البقلاوة التركية بحشوة الفستق العنتابي، من بلادها على أصولها.
البقلاوة التركية الفاخرة
هناك العديد من أنواع البقلاوة التركية بالحشوات المتنوعة والمختلفة، ومنها البقلاوة التركية بالفستق العنتابي، ولبقلاوة التركية بحشوة جوز الهند، والبقلاوة التركية بالقشطة، والبقلاوة التركية بحشوة البندق واللوز.
مقادير البقلاوة
- نصف كيلو من رقائق البقلاوة.
- نصف كيلو جرام من الفستق العنتابي.
- مقدار كوب من الزبدة.
- مقدار كوب من ماء دافئ.
- نصف كوب من العسل.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عدد 2 ملعقة من أي نوع من أنواع السمن الحيوانية.
طريقة عمل البقلاوة التركية الفاخرة في البيت بالخطوات
- نقوم بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، قبل البدء في تحضير البقلاوة.
- ومن ثم نقوم بتحضير قالب مسطح ونقوم بمسحه بالزبدة.
- نقوم بجرش الفستق إلى قطع صغيرة دون طحنه، ونقوم بفرد طبقة من رقائق البقلاوة، ودهنها بالزبدة، ونضع فوقها طبقة أخرى من الرقائق وندهنها، وهكذا نكرر نفس الخطوات مع وضع عدد 7 طبقات من الرقائق.
- ثم نقوم برش وتوزيع ثلاثة ملاعق كبيرة من الفستق المجروش بالتساوي على القالب.
- ومن ثم نقوم بإضافة طبقتين من الرقائق ودهنهم بالزبدة ومن ثم نضع طبقة أخرى من الفستق.
- ثم نقوم بإضافة طبقة من الرقائق وندهنها بالزبدة ونكرر نفس الخطوة حتى نستكمل وضع ما يقارب 7 طبقات من الرقائق.
- ثم ندهن الطبقة الخارجية من أخر طبقة من الرقائق بالزبدة.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع قطع البقلاوة على شكل مربعات أو مستطيلات متساوية الحجم ومتناسقة مع بعضها البعض.
- بعد ذلك نقوم بإدخال القالب الفرن لمدة قد تصل إلى 60 دقيقة، وذلك حتى يأخذ البقلاوة اللون الأصفر الذهبي.
- وبعد إخراج قالب البقلاوة من الفرن مباشرة، نقوم بسكب شربات التحلية المحضر مسبقا فوقه.
- ويترك بالقالب حتى يبرد تماما، ويصبح بدرجة حرارة الغرفة، ومن ثم يمكن إدخالها الثلاجة وتقدم بألف هنا.
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