البقلاوة التركية الفاخرة بالفستق العنتابي وطريقة عملها بالمنزل على أصولها

إن طريقة عمل البقلاوة التركية الفاخرة بالفستق ليست بالطريقة الصعبة، والتي أصبحت من أشهر أنواع البقلاوة المعروفة على مستوى العالم، والتي تعرف في اللغة التركية وفقا للغة التركية Baklava، وسوف نقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضير البقلاوة التركية بحشوة الفستق العنتابي، من بلادها على أصولها.

البقلاوة التركية الفاخرة

هناك العديد من أنواع البقلاوة التركية بالحشوات المتنوعة والمختلفة، ومنها البقلاوة التركية بالفستق العنتابي، ولبقلاوة التركية بحشوة جوز الهند، والبقلاوة التركية بالقشطة، والبقلاوة التركية بحشوة البندق واللوز.

مقادير البقلاوة

نصف كيلو من رقائق البقلاوة.

نصف كيلو جرام من الفستق العنتابي.

مقدار كوب من الزبدة.

مقدار كوب من ماء دافئ.

نصف كوب من العسل.

عدد 2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد 2 ملعقة من أي نوع من أنواع السمن الحيوانية.

طريقة عمل البقلاوة التركية الفاخرة في البيت بالخطوات