كرات الكنافة بالقشطة بدون فرن بخطوات سهلة جداً وسريعة والطعم روعة

كرات الكنافة بالقشطة ، من ألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها في شهر رمضان الكريم تمتاز بمذاق رائع ولذيذ وتعتبر من أبسط وصفات الكنافة التي يمكن عملها، فهي سهلة وسريعة جداً ولا تحتاج إلي الفرن، فهي من الحلويات التي يتم تحضيرها باستخدام مقلاة فهي حلويات مقلية يمكن قليها بالزيت أو السمنة حسب الرغبة، وتعتبر الكنافة من أشهر الحلويات التي يتم تقديمها في الشهر الكريم لها مذاق رائع جداً، وتعتبر الكنافة هي من أكثر الحلويات الشرقية يتم عمل أصناف عديدة منها لكل منها مذاق وطعم مختلف كما أنه يمكن تقديمها بأكثر من حشوة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات الكنافة بالقشطة بطريقة سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل كرات الكنافة بالقشطة

يتم تحضير كرات الكنافة من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من الكنافة الخصل(كنافة شعر).

كوب من السمنة المذابة.

للحشوة

كوب من الحليب.

2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من الدقيق.

ملعقتين كبيرتين سكر.

نصف كوب من القشطة.

ملعقة صغيرة ماء الورد.

نصف كوب من الفستق المجروش.

زيت للقلي.

شربات بارد للتقديم.

للتزين فستق حلبي.

لخليط اللصق

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

القليل من الماء حسب الحاجة.

طريقة التحضير

خطوات تحضير كرات الكنافة بالقشطة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نبدأ بتحضير خليط القشطة في وعاء نقوم بإضافة الحليب والسكر والدقيق والنشا ثم نضيف ماء الزهر والقشطة ثم نقلب المكونات حتي تمتزج مع بعضها البعض.

نضع الوعاء على درجة حرارة هادئة مع التقليب المستمر حتي يصبح قوامه متماسك وثقيل ثم نرفعها من على النار.

نسكب القشطة في طبق ونتركها حتي تبرد ثم نضيف إليه الفستق المجروش ونقلب المكونات جيداً.

ثم نقوم بتحضير خليط اللصق وذلك بوضع الدقيق في طبق ثم نضيف إليه الماء ونقلب المكونات حتي تصبح على شكل عجينة سائلة.

ثم نحضر الكنافة ونأخذ خصلة منها ثم ندهنها بالسمنة باستخدام فرشاة، ثم نضع على طرفها ملعقة من حشوة القشطة.

نلف خصلة الكنافة على حشوة القشطة حتي تصبح على شكل كرة صغيرة مغلقة جيداً على الحشوة.

ثم نمسحها بخليط اللاصق السابق من الخارج بواسطة أطراف الأصابع، ثم نضعها جانباً في صينية ونكرر نفس الخطوات حتي ننتهي من كمية الحشوة.

طريقة التسوية