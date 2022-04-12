طريقة عمل صوص جوز الهند اللذيذ والمميز لتزيين الكيك والأيسكريم والحلويات

صوص جوز الهند ، من الصوصات المميزة واللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ. كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص جوز الهند.

مكونات صوص جوز الهند

يتكون هذا الصوص اللذيذ والمميز من مكونات بسيطة وهي كالتالي:

ثلث كوب من الزيت النباتي.

ثلث كوب من الحليب المغلي.

ربع ملعقة كبيرة من أسنس جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

ربع كوب من الحليب البودر.

ثلث كوب من السكر البودرة.

ثلث كوب من الكريم شانتيه الخام البودرة غير محلى.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص جوز الهند المميز وطريقة تحضيرها كالتالي: