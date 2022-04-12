نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوص جوز الهند اللذيذ والمميز لتزيين الكيك والأيسكريم والحلويات في المقال التالي
صوص جوز الهند ، من الصوصات المميزة واللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ. كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص جوز الهند.
مكونات صوص جوز الهند
يتكون هذا الصوص اللذيذ والمميز من مكونات بسيطة وهي كالتالي:
- ثلث كوب من الزيت النباتي.
- ثلث كوب من الحليب المغلي.
- ربع ملعقة كبيرة من أسنس جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.
- ربع كوب من الحليب البودر.
- ثلث كوب من السكر البودرة.
- ثلث كوب من الكريم شانتيه الخام البودرة غير محلى.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص جوز الهند المميز وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط أسنس جوز الهند مع كمية الحليب.
- ثم نقوم بإحضار الكبة ونخلط فيها الحليب مع السكر البودرة جيدا.
- ثم نضيف إليهم الحليب البودرة ونستمر في الخلط جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويذوب السكر جيدا.
- وبعدما يمتزج الخليط ويتجانس جيدا نقوم بإضافة الكريم شانتيه ونخلط جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت بالتدريج على ثلاث مراحل، ونستمر في الخلط حتي يثقل قوام الخليط.
- وبعدما يثقل قوام الخليط نقوم بإضافة الجوز هند المبشور ونخلطهم جيدا مع الخليط.
- ثم يكون الصوص بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن استخدام الصوص في تزيين وحشو العديد من أنواع الحلويات المفضلة مثل الدونات أو التورتة أو الجاتوه.
- كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل صوص الكراميل أو الفانيليا.
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