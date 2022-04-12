نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدية العروسة ماسك نخالة القمح المذهل لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد قبل العيد في المقال التالي
ماسك نخالة القمح المذهل ، من الماسكات الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، ويعمل بشكل جيد في إزالة الهالات السوداء التي تظهر حول العين فتشوه مظهر الوجه، ويقضي على البثور وحب الشباب نهائياً، كما يحتوي على بعض الألياف والفيتامينات الهامة التي تعمل على تأخير علامات الشيخوخة المبكرة، وهو من أفضل الماسكات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة حيث يعمل على تبييض البشرة وتنظيفها جيداً من البثور والدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أقوي ماسك طبيعي يمكن عمله في المنزل بكل سهولة بدل من شراء المستحضرات الأخرى، سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل ماسك نخالة القمح المذهل لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد قبل العيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.
مكونات عمل ماسك نخالة القمح المذهل
يحتوي الماسك على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ملعقة صغيرة من نخالة القمح.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- ربع ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك نخالة القمح المذهل لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر طبق ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً.
- ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة.
- ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي وندلك برفق ونتركه حتى يجف تماماً.
- نقوم بفرك الوجه برفق بواسطة اليد حتى نتخلص من الاسمرار والتجاعيد نهائياً.
- نستمر بتدليك الوجه لمدة ٥ دقائق حتى نتخلص من الماسك نهائياً.
- بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك.
- نكرر وضع الماسك على الوجه أربع مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة.
فوائد ماسك نخالة القمح للبشرة
يحتوي الماسك على فوائد مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يخفف من الهالات السوداء التي تظهر حول العين.
- يعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً.
- كما يساعد على توحيد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة.
- يمتص الزيوت والدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة بشكل رائع.
- يساعد على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويجعلها أكثر نعومة.
- كما يعمل على محاربة البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام.
- كما يعمل على إزالة الرؤوس السوداء التي تشوه مظهر الوجه.
- يعطي للبشرة النعومة والترطيب ويحافظ عليها من الجفاف.
- كما يعمل على تنقية البشرة من الشوائب ويعيد إصلاحها من جديد.
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