أفضل كريم النشا والأرز لبياض ناصع للبشرة وتفتيح 10درجات

أفضل كريم النشا والأرز يعد من أفضل الخلطات لتبييض وتفتيح البشرة، والتي تجعل وجهك منير كالبدر حيث يعمل على تفتيح المناطق الداكنة وحل مشكلة التجاعيد والحبوب، وبمكونات طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات التي تغذي بشرتك، ومن السهل عمل كريم التفتيح بالمنزل وبتكلفة ضئيلة وفي خلال دقائق لن تصدقينها، ويمكن عمل هذا الكريم بوصفات عديدة منها بالعسل والحليب الزيوت الطبيعية، ويعمل أيضا هذا الكريم على إزالة الكلف والبثور السوداء التي بالوجه، وهى من الأمور التي تتسبب في احراجك أمام أصدقائك، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على عمل أفضل كريم النشا والأرز وبطريقة خرافية من خلال موقع ثقفني الأخباري، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم.

أفضل كريم النشا والأرز لتبيض البشرة

يعد عمل هذا الكريم من الوصفات القديمة التي يستخدمه الشعب، وهى من اسرارهم، ولكن الآن تم انتشارها في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، هيا بنا أعزائي القراء نتعرف على المكونات ثم طريقة التحضير والاستخدام لهذا الكريم السحري.

مكونات أفضل كريم النشا والأرز لتفتيح ثابت

سوف نتحدث على مكونات هذا الكريم الطبيعية وهى كالتالي:-

نصف كوب من الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ست نقط ماء الورد.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم بياض البشرة بطريقة مضمونة وسريعة وهى كما يلي:-

يتم إحضار إناء ثم نضع به الأرز ثم الماء ثم يتم وضع الأناء على نار متوسطة. ثم نستمر في تقليب المكونات السابقة حتى يتشرب الأرز الماء. يتم إحضار ماء الورد والنشا ثم يتم اضافتهم على الأرز ونخلطهم جيدا. ثم يتم حفظ الكريم في علبة ونضعها بالثلاجة.

طريقة الاستخدام

تعتبر طريقة استخدام الكريم ومن أهم الخطوات للحصول على نتيجة فورية وهى كالآتي:-

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر لإزالة الاتربة الملتصقة بالبشرة.

ثم نقوم بمسح الوجه بمنشفة ناعمة.

يتم توزيع الكريم على الوجه والرقبة والأيدي وتدليكهم باستخدام فرشاة.

ثم نترك الكريم لمدة ساعة حتى يجف.

يتم غسل الوجه بالماء البارد لغلق مسام البشرة.

ثم نكرر العملية مرتين باليوم ولمدة أسبوعين.

فوائد أفضل كريم النشا والأرز

سوف نتعرف على فوائد النشا والأرز وهى كالتالي:-