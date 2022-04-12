نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطاطس الشيبسي المقرمشة مثل المحلات.. تعرفي على أسرار تحضيرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس الشيبسي المقرمشة من أكثر الأطباق الجانبية التي يحرص الجميع على إضافتها على السفرة، كما أنه يمكن تناولها بين الوجبات كنوع من السناكس اللذيذ، لذلك نقدم لمتابعي موقع ثقفني أسرار تحضيرها لتصبح مقرمشة مثل التي يتم شراؤها من المحلات، مع العلم أنه يمكن إضافة النكهات المفضلة التي تنال إعجاب أطفالك.

أسرار تحضير البطاطس الشيبسي المقرمشة

هناك بعض الخطوات والإرشادات التي يمكن إتباعها من أجل عمل حلقات الشيبسي التي تمتاز بالقرمشة مثل التي تُباع في المحلات، والتي تتمثل فيما يلي:-

يجب أن تحرص على شراء البطاطس المخصصة للتحمير والابتعاد عن شراء البطاطس الحلوة.

كما يفضل نقع البطاطس في ماء مثلج لمدة نصف ساعة تقريبًا.

تقطيع البطاطس إلى حلقات رفيعة للغاية باستخدام المقشرة المخصصة لذلك.

كما يجب أن يتم قلي البطاطس في زيت غزير ساخن.

يفضل وضع كمية قليلة من حلقات البطاطس في الزيت مع التقليب باستمرار.

رفع الشيبسي من الزيت عندما يصبح لونه ذهبي فاتح وعدم الانتظار حتى يكتسب اللون الذهبي الغامق.

عدم وضع البطاطس على مناديل ورقية حيث أنها لا تتشرب الزيت بفضل نقعها في الماء المثلج.

بل يتم وضعها في مصفاة مما يجعلها مقرمشة وهشة للغاية.

كما يمكن تحمير شرائح البطاطس في الفرن الكهربائي أو الميكروويف بدلاً من القلي في الزيت وهي طريقة صحية.

إضافة القليل من الملح مع رش كمية بسيطة من النكهة المفضلة لتصبح مثل التي تُباع في المحلات تمامًا.

كما يمكن نقع شرائح البطاطس في خليط مكون من الخل والملح والبيكنج بودر لمدة نصف ساعة، حيث أن الخل يجعلها مقرمشة والبيكنج بودر يمنع امتصاص الزيت.

يمكن شراء النكهات المختلفة جاهزة من عند العطار، كما يمكن تحضيرها في البيت بمكونات بسيطة.

طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمشة بالنكهات المختلفة في المنزل

هناك نكهات متنوعة يمكن إعدادها في البيت بسهولة لمنح حلقات البطاطس مذاق لذيذ مثل التي يتم شراؤها، وفيما يلي خطوات تحضير النكهات:-

الشيبسي بنكهة الجبنة المتبلة

الجبنة المتبلة من النكهات المفضة لدى الكثيرون، وفيما يلي طريقة تحضيرها بالتفصيل:-

المكونات

يتم تحضير نكهة الجبنة المتبلة باستخدام المكونات الآتية:-

جبن رومي.

مكعب مرقة دجاج.

نصف ملعقة من البصل البودر.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

الطريقة

فيما يلي خطوات التحضير:-

أولاً، يتم وضع الجبنة الرومي في الفريزر لمدة يوم كامل لتصبح مثلجة. ثم يتم طحنها في الكبة أو الخلاط الكهربائي لتصبح مثل البودرة الناعمة. من ثم يتم إضافة مكعب من مرقة الدجاج الفورية، ثم وضعها في المطحنة مجددًا لتختلط المكونات وتصبح أكثر نعومة. بعد ذلك يتم إضافة البصل والثوم البودر، مع التقليب جيدًا. وأخيرًا يتم رش النكهة على حلقات الشيبسي فور إخراجها من الزيت.

الشيبسي بنكهة الطماطم

كما أن نكهة الطماطم من أفضل النكهات التي يمكن تحضيرها في المنزل، وفيما يلي المقادير والخطوات:-

المكونات

يمكن تحضير نكهة الطماطم بمقادير بسيطة متوفرة في كل البيوت، والتي تشمل ما يلي:-

حبة متوسطة من الطماطم.

ملعقة خل أبيض.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملح طعام.

الطريقة

يتم تحضير نكهة الطماطم بالطريقة الآتية:-

أولاً، يتم خلط الطماطم في الخلاط الكهربائي للحصول على عصير. ثم يتم تصفية عصير الطماطم في مصفاة للتخلص من القشور والبذور. من ثم يتم إضافة الملح، الفلفل الأسود، والخل إلى عصير الطماطم. بعد ذلك يتم نقع شرائح البطاطس في عصير الطماطم لمدة ساعة. بعد إخراجها يتم قليها في زيت ساخن غزير.

البطاطس الشيبسي المقرمشة بنكهة الشطة والليمون

يفضل البعض نكهة الشطة والليمون خاصة الكبار ممن يحبون تناول المأكولات الحارة، وفيما يلي الطريقة خطوة بخطوة:-

المكونات

يتم تحضيرها باستخدام المكونات الآتية:-

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة من الخل الأبيض.

عصير ليمونة كاملة.

نصف ملعقة فلفل أسود ناعم.

ملح طعام.

الطريقة

فيما يلي خطوات تحضير نكهة الشطة والليمون:-

أولاً، يتم خلط كافة المكونات المذكورة مع بعضها البعض. ثم يتم نقع شرائح البطاطس الرقيقة في الخليط لمدة ثلاث ساعات أو أكثر. بعد ذلك يتم قليها في زيت ساخن.

بذلك نكون قدمنا طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمشة في البيت بخطوات بسيطة، كما قدمنا طرق تحضير النكهات المتنوعة بمكونات بسيطة وخطوات سهلة.