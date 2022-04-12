مقشر النشا والقهوة للبشرة السمراء العنيدة وإزالة سواد 20سنة فوري ومن أول استعمال

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عمر شويل - جدة مقشر النشا والقهوة للبشرة، من أقوى تصنيفات الكريم الفعالة لبياض البشرة ونقائها، ويعد من الكريمات التي تبحث عنها الفتيات والسيدات للتخلص من البثور والرؤوس السوداء الموجودة بالبشرة والجسم، حيث يحتوي النشا على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، وعنصر النشا يدخل في أغلبية كريمات التفتيح وكذلك مكون القهوة، ويعتبر كريم تبييض الوجه هذا على مكونات طبيعية وبدون تكلفة باهظة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على مقشر النشا والقهوة للبشرة ناصعة البياض 3d وبخطوات سهلة وبسيطة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال رضاكم.

مقشر النشا والقهوة للبشرة

يعد من أشهر كريمات التقشير لجعل البشرة ناصعة البياض مثل الثلج، حيث يقضي على اسمرار البشرة بطريقة فورية ونتائج لن تصدقيها، ويعتبر هذا الكريم طبيعي ومستخلص من مواد طبيعية بعيدا عن المواد الكيماوية التي لها تأثير ضار على البشرة،

مكونات مقشر النشا والقهوة للبشرة

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل النشا والقهوة بمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

خمس نقط من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة متوسطة من القهوة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير النشا والقهوة بخطوات سهلة بالمنزل بطريقة 2021وهى كالتالي:-

يتم وضع المكونات الآتية في دورق صغير وعميق وهى النشا ثم القهوة ويتم تقليبهم جيدا. ثم نضيف اليهم خل التفاح ثم ماء الورد ويتم خلطهم خلط جيد حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. ويتم وضع المكونات في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام النشا بالقهوة الجبار لبياض الوجه وهى كما يلي:-

أولا نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر غسل جيد.

ثم يتم اختبار الكريم بوضعه على الايد قبل استخدامه على البشرة.

يتم في هذه الخطوة وضع كمية مناسبة من الكريم على البشرة.

نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه لتنظيفه من الكريم عن طريق الماء البارد.

يتم تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة 10 أيام مع الاستمرار حتي نحصل على أفضل النتائج.

ماسك لإزالة حب الشباب من اول استخدام للماسك

سوف نتعرف الان علي اقوي وافضل ماسك لإزالة حبوب الشباب من الوجه بشكل مضمون واليكم المكونات المستخدمة دون تكلفة.

مكونات ماسك النشا والقهوة لإزالة حب الشباب

سوف نتعرف علي مكونات الماسك الرهيب وبمكونات طبيعية وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من البابونج مطحون. نصف ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة صغيرة من القهوة. معلقتين من الشاي الاخضر. معلقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم الان ومن خلال هذا المقال افضل طريقة لتحضير الماسك واستخدامه علي البشرة جون اضرار جانبية وباقل سعر وهي كما يلي:-

نحضر وإناء عميق ونضع بداخله البابونج والشاي الاخضر ثم النشا والقهوة ونخلط المكونات الجافه جيدا.

ثم نقوم بوضع معلقة السكر مع معلقتين من الماء الدافئ ونخلط المكونات جيدا بشكل كبير.

نستمر في الخلط حتي يصبح لدينا خليط متجانس ولين ونضعه داخل الثلاجة لمدة خمس دقائق.

ثم نغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ ثم باستخدام المنشفة ننشف الوجه من الماء جيدا قبل استخدام الماسك.

نضع طبقة من الماسك علي الوجه بتساوي حتي نغطي جميع أجزاء الوجه ونتركه لمدة 5دقائق.

ثم نقوم بفرك الماسك وغسلة بالماء الدافئ ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر.

فوائد البانثينول والنشا علي البشرة

نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاصة بالبانثينول والنشا علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للكريم للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-

يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس جيدا. يعمل الكريم علي إزالة التصبغات والبقع الداكنة بشكل كبير. يعمل علي التفتيح المثالي للبشرة من أول استخدام للكريم. يساعد علي ترطيب البشرة وحل جميع مشاكلها بشكل طبيعي.

نصائح تساعد علي شد البشرة والجسم

نقدم لكم بعض النصائح والفوائد التي تعمل على شد ترهلات البشرة بشكل طبيعي دون تدخل لعمليات جراحية ودون تكلفة وهي كما يأتي:-

نحرص علي شرب السوائل مثل الماء والعصير دايما دون توقف.

نقوم بعمل تمارين لتنشيط الدورة الدموية في البشرة.

يفضل عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة.

يجب النوم 8 ساعات كافية في اليوم ويفضل النوم علي مخدة ناعمة.

سر نجاح مفعول الكريم أو الماسك

ومن هنا سوف نتعرف في الخطوات الآتية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خلطة لبياض البشرة أو الجسم وهى كما يلي:-

يجب تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المرطب للبشرة. استخدام منشفة تكون معقمة لتجنب الميكروباص والجراثيم. العمل على توزيع الكريمة بطريقة متساوية على الوجه وتدليك عكس عقارب الساعة.

مكونات ماسك النشا الكوري والخميرة لتوريد الشفايف ونفخ الخدود

سوف نتعرف علي بعض المكونات المستخدمة لعمل ماسك لتوريد للشفايف والخدود في ثلاث دقائق وهي كما يلي:-

ربع كوب من ماء الورد.

ثلاث معالق من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من النشا الكوري.

كيس من الخميرة.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة للغاية لعمل ماسك لتوريد الشفايف والخدود في اقل وقت وبخطوات مختصرة وهي كالاتي:-

نحضر إناء ونضع فيه العسل والخميرة والنشا ونضيف عليهم ماء الورد ونخلط المكونات جيدا حتي نحصل علي ماسك متجانس. ثم نترك الخليط لبعض الوقت في الثلاجة. نضع طبقة من الماسك علي الشفايف والخدود ونتركها لمدة تتراوح من بين ساعة الي ساعة ونصف. ثم نغسل الخدود والشفايف بشكل جيدا. ثم نكرر العملية مرتين في الاسبوع لمدة شهر حتي تحصلين علي شفايف وخدود وردي دون مكياج بفضل الله.

طريقة استخدام مكون النشا في تفتيح الشفايف

تفتيح الشفايف هي أمنية كل فتاة وكل ست أن تكون الشفايف وردية وجميلة تجذب الأنظار لذلك سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير مكون النشا لتفتيح الشفاه وهو كما يلي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا. ٢ ملعقة كبيرة من الماء الدافئ. ملعقة ماء ورد.

طريقة الاستخدام

نمزج مكون النشا مع الماء الدافئ ونخلطهم جيداً حتى يصبح مثل الكريم.

يوضع هذا الخليط على الشفاه ونتركه حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بإزالة هذا الخليط بقشور الليمون أو فوطة قطنية مبللة بالماء الدافئ.

ثم نخلطهم مره ثانية بالخلاط وبعد الانتهاء سوف يصبح لدينا خليط متجانس وكريمي.

يتم تصفية الخليط داخل برطمان ونأخذ البرطمان ونضعه في الثلاجة.

ثم نضع الخليط علي المناطق التي نريد تبيضها وعلي البشرة لمدة ليلة كامله.

ثم نغسل البشرة واذا كنتي تريدي وضعه كآماسك يفضل تركه من 20دقيقة الي 30دقيقة.

يتم تكرار العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر وسنلاحظ النتيجة الخرافية بعون الله.

مكونات عمل كريم الأرز لتفتيح طبيعي للبشرة

سوف نتحدث على مكونات عمل هذا الكريم حيث يعمل على نضارة البشرة ، والعمل على تفتيحها بطريقة رهيبة100% لن تصدقينها وهى كالتالي:-

ملعقتان من الأرز المكسور. 2ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة متوسطة من النشا. ربع ملعقة صغيرة من زيت اللوز. نصف كوب ماء.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نسرد لكم طريقة تحضير واستخدام الكريم ونتعرف على سر بياض اليابانيين وبشرتهم ناصعة البياض، وهى كالآتي:-