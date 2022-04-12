طريقة عمل الهريسة في البيت “اللي بني مصر كان في الأصل حلواني” أشهر الحلويات المصرية

طريقة عمل الهريسة التي تعد من الحلويات الشرقية اللذيذة، وهي مشهورة جدًا عند المصريين حيث انهم معروفون بحبهم لأكل الحلويات ويتقنون صنعها، كما أن جسم الإنسان يفتقد السكر بسبب درجات الحرارة المرتفعة، خلال فترة الصيام، وتحاول الأمهات تحضير الأطعمة التي تحتوي على كمية من السكر تكفي لتعويض ما فقده الجسم طوال فترات الصيام، ومن الحلويات المحببة لدى الجميع الهريسة، والتي تشتهر في مصر، وخاصة في مدينة الإسكندرية في الإفطار الرمضاني فهي من الحلويات الأساسية لديهم.

طريقة عمل الهريسة

طريقة الهريسة والمواد المستخدمة لعملها متواجدة في جميع البيوت وهي كالتالي:

المكونات

ثلاثة من كوب به مسحوق السميد.

واحد كوب سكر.

٢/١ كوب زيت نباتي.

كوب واحد من الحليب.

واحد ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

واحد من كوب لوز مقشر، ويمكنك استخدام أي نوع من المكسرات المفضلة لديك.

ثلاثة ملاعق كبيرة طحينة.

الخطوات

يجب عليك اتباع الخطوات بعناية حرص لعمل ألذ واشهى هريسة وهي كالتالي:

في البداية قومي بمزج مسحوق السميد مع السكر جيدًا.

وبعد ذلك قومي بإضافة البيكنج بودر بكوب الحليب ومزيجيهم جيدًا.

ومن ثم قومي بإضافة الحليب والبيكنج بودر إلى مزيج السميد والسكر واخلطيهم جيدًا حتى يتم تجانس الخليط.

ثم قومي بإضافة الزبدة، وبعد ذلك قومي بالتقليب جيدًا حتى تصبح العجينة قوامها هش.

قومي بعد ذلك بدهن صينية الخبز بالطحينة، قومي بتوزيع الهريسة واضغط بقوة لأسفل حتى تصل إلى سمك متساوي في كافة أنحاء صينية الخبز.

بعد ذلك قومي بإضافة اللوز أو المكسرات المفضلة لديك.

قومي بتغطيتها بالطبق فوق الهريسة واتركيها ترتاح لمدة ساعات حتى تتخمر جيدًا.

قومي بتسخين الفرن من ١٨٠ درجة الي ١٩٠ درجة مئوية.

بعد ذلك قومي بوضع الهريسة في الفرن لمدة حوالي من ٣٠ الي ٤٥ دقيقة.

و بعد ما تنتهي، قومي باخراج الهريسة من الفرن وبعد ذلك قومي بصب الشراب وهو لا يزال ساخنًا.

طريقة عمل الهريسة الصحية

يمكن أن تقوم بعمل هريسة صحية وخفيفة للحفاظ على الصحة فعليك القيام بالتالي: