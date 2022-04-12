طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل “زينيه بقطع الموز والفراولة” بكل حب لأسرتك في رمضان

طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل أن كنتي تفكرين في عمل طبق حلويات سريع وسهل وتتواجد مكوناته في كل منزل بكل حب لأسرتك، وأطفالك، دون الحاجة لأخذ وقت كبير في المطبخ، قومي بعمله فهو يعد من أشهر الحلويات التي يمكنك عملها في البيت بدون تكلفة كبيرة، وسوف نتعرف سويًا على طريقة عمله فهو يعد من أشهر الحلويات الاوروبية التي اشتهرت به فرنسا واسبانيا، وهو من الحلويات المميزة التي يحبها الكثيرين وطريقة عمله بسيطة وسهلة على من يريد عمله في المنزل.

طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل

عمل الكريم كراميل في المنزل بكل سهولة بعد احضار المكونات التالية:

المكونات

١٠ بيضات.

٥ أكياس فانيليا.

١ معلقة سمنة.

واحد كوب من السكر أو على حسب رغبتك.

١ كوب ماء.

٢/١ ليمونة.

موز للتزيين قبل التقديم.

واحد كيلو من الحليب.

١ معلقة كريمة أو قشطة كبيرة.

طريقة التحضير

قومي بوضع كيلو الحليب على النار ثم ضعي السكر واستمري في تقليبها حتى يصل لمرحلة الذوبان.

بعد ذلك قومي بتركه ١٥ دقيقة واستمري بالتقليب ثم اتركيه يبرد.

امزجي البيض مع الفانيليا مع التقليب الجيد ثم قومي بإضافة المزيج للحليب.

اغلي السكر مع الماء ونصف الليمونة مع التقليب الجيد حتى يصل للقوام الكراميل المطلوب بلونه الذهبي.

قومي بإحضار قالب الكراميل ثم ندهنه بالسمنة حتى لا يلتصق بالقالب.

ثم ضعي الكريم كراميل بالقوالب.

قومي بتسخين الفرن قليلا قبل وضع الكريم كراميل.

قومي بوضعه في الفرن لمدة ساعة.

ثم قومي بتركه حتى يبرد ثم قومي بوضعه في الثلاجة ثم زينيها للتقديم.

القيمة الغذائية للكريم كراميل

تحتوي القطعة على حوالي 350 جرام الي 650 سعر حراري ويحتوي على عناصر الدهون المشبعة والبروتينات والكربوهيدرات والدهون.

طريقة تزيين الكريم كراميل

يمكن تزيين الكريم كراميل الفواكه كالفراولة، ويمكن تقسيم الفراولة الي نصفين، ويمكن أن تصفها علي الكريم كراميل، أو يمكن تزينها بقطع من الموز المقطع دوائر، أو يمكن إضافة المكسرات المختلفة للتزيين، ويوجد طرق أخرى مثل وضع الشكولاتة للتزيين، أو يمكن وضع كريم شانتيه، أو وضع الايس كريم، وسوف تتناغم هذه الأطعمة والنكهات في فمك وفم اطفالك واسرتك بأكملها، للاستمتاع بلذة الطعم الكريم كراميل.