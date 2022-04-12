طريقة عمل رموش الست من أكثر أنواع الحلويات الشرقية التي تحرص ربات البيوت على البحث عن طريقة تحضيرها في المنزل، لما تتمتع به من شهرة كبيرة من بين جميع أنواع الحلويات لما تتميز به من مذاق شهي للغاية، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني طريقة التحضير بالمقادير والخطوات.

طريقة عمل رموش الست في المنزل

رموش الست من أفضل الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع سواء كبار أو صغار، وفيما يلي طريقة تحضيرها في المنزل بسهولة وبخطوات سهلة:-

مكونات الوصفة

يمكن تحضير رموش الست من خلال استخدام مقادير بسيطة متوفرة في كل البيوت تقريبًا، والتي تتمثل فيما يلي:-

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من دقيق السميد.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

شربات.

فستق مجروش للتزيين.

طريقة التحضير

أما عن طريقة التحصير فتتمثل في إتباع الخطوات الآتية بدقة:-

أولاً، يتم وضع الزبدة في إناء عميق مع إضافة السكر والتقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات. ثم يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع التقليب المستمر. من ثم يتم إضافة الفانيلا للتخلص من أي رائحة غير مرغوبة. في إناء آخر، يتم خلط كل من الدقيق، البيكنج بودر، جوز الهند، دقيق السميد، والملح. ثم يتم إضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض والسكر مع التقليب بالمضرب الكهربائي أو اليدوي جيدًا للحصول على عجينة متجانسة. بعد ذلك يتم تشكيل العجينة بالشكل المرغوب دوائر أو أصابع متوسطة الحجم والضغط عليها بشوكة لتكتسب شكل مميز. ثم يتم رص قطع رموش الست في صينية مدهونة بالزيت، ووضعها في فرن ساخن على 180 درجة مئوية حتى تكتسب اللون الذهبي. وأخيرًا يتم غمس قطع رموش الست الساخنة في الشربات البارد. تقدم باردة ويمكن تزيين الوجه بالفستق المجروش، وبالهنا والصحة.

بذلك نكون قدمنا طريقة عمل رموش الست في البيت بالمقادير والخطوات، والتي يفضلها الجميع من بين كافة أنواع الحلويات الشرقية.