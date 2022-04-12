نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوربة البصل الفرنسية بطريقة صحية.. تعرفي على الطريقة بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شوربة البصل الفرنسية من الوصفات التي انتشرت مؤخرًا، حيث يتم تحضيرها وتقديمها على السفرة لتمنحها طابع خاص ومختلف، وفيما يلي نقدم طريقة عمل حساء البصل الفرنسي في المنزل مثل الذي يقدم في المطاعم الشهيرة، وذلك بمكونات بسيطة وخطوات سهلة.

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية في المنزل

يمكن تحضير حساء البصل على الطريقة الفرنسية التقليدية في البيت من خلال إتباع الطريقة الآتية:-

مكونات الوصفة

يتم عمل الوصفة باستخدام مكونات بسيطة متاحة في معظم البيوت، والتي تتمثل في الآتي:-

خمس حبات من البصل مقطع جوانح.

أربعة أكواب من شوربة الدجاج أو اللحم (حسب الرغبة).

خمس ملاعق من الجبن الأصفر قليل الدسم.

ملعقتان من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

ملح طعام.

خمس شرائح من التوست البني.

طريقة تحضير شوربة البصل الفرنسية

أما عن طريقة التحضير فتتمثل في الخطوات الآتية:-

أولاً، يتم وضع زيت الزيتون في طاسة عميقة على النار حتى يسخن. ثم يتم إضافة جوانح البصل مع التقليب المستمر حتى يذبل ولا يكتسب اللون الغامق. من ثم يتم إضافة كل من الشوربة، الفلفل الأسود، الزعتر، والملح، وترك المزيج على النار لمدة نصف ساعة حتى الغليان. بعد ذلك يتم وضع كمية مناسبة من الجبن الأصفر على شرائح التوست البني، وإدخالها الفرن لمدة خمس دقائق تقريبًا حتى يسيح الجبن. من ثم يتم سكب حساء البصل الفرنسي في أطباق التقديم، مع غمس شريحة من التوست بالجبن السايح في كل طبق. تقدم الشوربة ساخنة كطبق جانبي على السفرة، وبالهنا والصحة.

طريقة إعداد حساء البصل والحليب

كما يمكن تحضير شوربة البصل بالحليب قليل الدسم كبديل صحي للكريمة الجاهزة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية ونسبة مرتفعة من الدهون، وفيما يلي الخطوات والمقادير:-

المكونات

يتم عمل الشوربة باستخدام المكونات الآتية:-

أربع حبات من البصل المفروم.

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

كوبان من الحليب قليل الدسم.

كوب من دقيق القمح الكامل.

كوبان من الشوربة.

كوب من الموتزريلا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح طعام حسب الرغبة.

خمس شرائح من الخبز البني.

الطريقة

فيما يلي خطوات تحضير الشوربة:-

أولاً، يتم تشويح البصل المفروم في زيت الزيتون الساحن في طاسة على النار حتى يذبل. ثم يتم إضافة الشوربة، الفلفل الأسود، والملح مع التقليب وترك الخلسيط لمدة ربع ساعة على النار. في إناء منفصل، يتم مزج كلاً من الحليب البارد والدقيق مع التقليب جيدًا. ثم رفع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح متجانس القوام. بعد ذلك يتم إضافة خليط اللبن والدقيق إلى شوربة البصل مع التقليب جيدًا. رفع الخليط على نار هادئة ثم إضافة الجبن الموتزريلا مع التحريك لمدة دقيقتين. وأخيرًا ترفع الشوربة من على النار وتسكب في أطباق التقديم ويتم غمس التوست البني بداخلها، وبالهنا.

بذلك نكون انتهينا من تقديم وصفة عمل شوربة البصل الفرنسية بالطريقة التقليدية، كما قدمنا طريقة تحضير شوربة البصل بالحليب بالمقادير والخطوات.