فكرة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بالمشط بسرعة الصاروخ أكتر من 10 كيلو في دقائق بدون تعب

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لف ورق العنب والكرنب بالمشط من لوصفات السهلة والتي من الممكن أن تقومي بعملها في البيت فوفر علك الوقت والجهد لإعداد أفضل وأشهر الأكلات الشعبية وفي وقت قياسي من دون أن تحتاجي لاستهلاك الوقت الطويل، ومن خلال الآتي في تلك السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الخطوات الأساسية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل المحشي وفي أقل وقت ممكن وبدون أي مجهود من ربلت البيوت حيث أن استعمال المشط سييسر على ربات البيوت كثيرا أمر اللف لورق العنب، والكرنب وفيما يأتي الخطوات والمكونات والطريقة التي ينبغي اتباعها للتحضير الصحيح للمحشي.
لف ورق العنب والكرنب بالمشط
ورق العنب والكرنب بالمشط يمكنك أن تقومي بلفهم لف سريع، وبمجهود أقل مما لو قمتي باللف بطريقة غير معتادة، ومن خلال الاستعانة بالمشط سيكون من السهل أن تتبعي خطوات بسيطة تساعدك في إنجاز عمل المحشي لورق العنب وورق الكرنب، وسيكون الحجم الخاص بكل إصبع من صابع المحشي متقارب بشكل كبير، ومن الممكن استعمال المشط للف أكبر كمية ممكنة من المحاشي.
خطوات للف ورق العنب والكرنب بالمشط
اللف السريع لورق العنب والكرنب بالمشط من الممكن أن يتم من خلال متابعة خطوات بسيطة، وستكون ميسرة جدا على ربات البيوت عمل أكثر من خمسة كيلو من نوعي ورق الكرنب وورق العنب بوقت أقل من المتوقع إذ ما اتبعت الآتي:
- الأولى تكون بإحضار المكونات من الأرز والتوابل والبقدونس المفروم مع الصلصة والبهارات، والملح والفلفل الأسود، مع استعمال الزيت النباتي المتوفر بمقدار ملعقتان مع الأرز ونستخدم الكمية الملائمة على حسب كم الورق المتوفر.
- يتم السلق لورق العنب وورق الكرنب باستعمال كمية ملائمة من الماء المغلي مع الكمون، والسلق للورق ثم البدء في تصفيته وتخليصه تماما من الماء الساخن ومن ثم تبريده فيكون صالح للاستخدام.
- تقطيع الورق وتوزيعه على فلانشة ويتم توزيع خليط الأرز على الورق واللف يكون من خلال استعمال المشط.
- بعد الانتهاء من كل الكمية التي تتوفر من الورق يصبح جاهز على التسوية.
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