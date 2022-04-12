نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التفتيح للعرايس.. كريم النشا والليمون الرهيب لتبييض البشرة وشد التجاعيد وازالة الجلد الميت والبقع الداكنه نهائيا في المقال التالي
كريم النشا والليمون لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد من الكريمات سهلة التحضير في منزلك حيث تعد المكونات متوفرة في كافة المنازل ومن الممكن الاعتماد عليها بشكل كبير لعلاج العديد من المشكلات التي قد تعتري البشرة، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تتفاعل مع الليمون والنشا لإنتاج تركيبة قوية تعمل على مد البشرة بالكثير من العناصر الغذائية والتخلص من العديد من الإشكالات على البشرة والتي من أبرزها مشكلة الشحوب، ومشكلة الحبوب التي قد تكون متناثرة على جلد الوجه، وفيما يلي نعرض أهم المكونات الأساسية والتي تدخل في عمل خليط النشا بالليمون المعزز لنضارة الوجه.
كريم النشا والليمون لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد
النشا والليمون من بين أهم المكونات الأساسية والتي تدخل في تركيبة مثالية معالجة للوجه من أي أثر للشحوب ومن آثار حبوب الوجه فلها تأثير قوي جدا مبيض تماما لخلايا البشرة وإزالة التجاعيد تماما، ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات حول مكونات أساسية من الممكن أن تعطي أفضل خليط مبيض فعل طبيعي لجلد وماسك يشد البشرة ويخفي علامات التجاعيد تماما وأهم المكونات نذكرها كما يلي:
مكونات لكريم النشا والليمون
لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد من الممكن أن نستعمل المكونات الآتية:
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الليمون.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ماء الورد.
- القليل من زيت اللوز.
طريقة التحضير للخليط
من الممكن البدء في التحضير للمكونات كما يلي:
- قومي بوضع الفازلين في وعاء يكون ملائم.
- ضعي النشا مع كمية ماء الورد والليمون، وقومي بالتقليب الجيد لكل المكونات.
- النشا لا بد وأن تختفي أي تكتلات بسببه.
- أضيفي زيت للوز، ومن ثم لا بد من تحريك الخليط إلى أن نحصل على التركيبة الفعالة لكريم يقي ظهور التجاعيد.
- تطبيق الخليط يكون حوالي عشر دقائق على البشرة بعدها من الممكن غسل الوجه بماء فاتر مع غسول طبيعي.
- بالإمكان تكرار التطبيق للخليط من مرة إلى مرتين على مدار سبعة أيام.
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