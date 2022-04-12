اوعي تشتري السمنة البلدي تاني.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنة بلدي فلاحي في البيت أحلي وأوفر من الجاهزة

بكيلو حليب أعملي ٢ كيلو سمنه بلدي من الممكن أن تقومي بعمل تلك النوعية من السمن الصحي الخالي تماما من أي توع من أنواع الدهون أو الأحماض الدهنية علية الهدرجة والمتشبعة والتي قد صرح الأطباء خطرها على الصحة، فالسمن البلدي تخلو منها تماما، لذا فالبديل الأفضل للسمن الصناعي عالي الهدرجة أن تقومي بعمل السمن البلدي البيتي، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تدخل مع كمية الحليب المتوفرة، والتي تساعد في إنجاز عمل كبر كمية من مكون السمن البلدي الصحي الاستعمال في أغراض الطهي المختلفة.

بكيلو حليب أعملي ٢ كيلو سمنه بلدي

ب 2 بكيلو حليب فقط من الممكن أن تحضري ٢ كيلو سمنه بلدي وفي أقل وقت ممكن، وبمكونات متاحة في المنزل ومن السهل أن تقومي بالتحضير لها في أقصر وقت إذ ما توفرت في مطبخك كل المكونات الآتية، والتي ستساعد كثيرا في الإنجاز لكمية السمن وعملها في أقل وقت ممكن، وبالنسبة للمكونات فنتعرف عليها من خلال تلك الفقرة القادمة:

مكونات السمن البلدي

من الممكن أن يتم عمل السمن البلدي بأقل وقت ممكن للحصول عليها كبديل صحي أفضل مذاقا وجودة من تلك الأنواع من السمن الصناعي المحتوي على مواد دهنية مشبعة، ومن أهم المكونات ما يلي في النقاط القادمة:

عدد لترين من الحليب عالي الدسم.

خل أبيض بقدر ملعقة صغيرة.

ملعق عصير ليمون.

رشة من الملح.

قدر ملائم.

وعاء بلاستيك أو بولة زجاجية.

برطمان ويكون محكم الغلق.

طريقة التحضير لوصفة السمن البلدي

السمن البلدي من أهم المواد الدهنية الصحية، والتي إذا تم استعماها بالقدر الملائم فهذا ما يكون صحي، وأفضل ما الخطوات للتحضير وأبسطها ما يلي: