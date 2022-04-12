بمكونات اقتصادية اعملي صينية بطاطس باللحمة المفرومة بطعم رائع وبأقل تكلفة

تعد صينية البطاطس باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية والاقتصادية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين، حيث يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي اللحم والبصل والبطاطس ويعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة وطعم رائع حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة بطعم شهي ومميز في البيت.

مقادير عمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة

تحتوي صينية البطاطس باللحمة المفرومة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب من عصير الطماطم.

كيلو من البطاطس المقطع شرائح.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

مكونات صوص البشاميل

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب الساخن.

رشة من الفلفل.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

رشة من الملح.

جبنة موتزاريلا.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير صينية البطاطس باللحمة المفرومة بطعم رائع يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر مقلاة ونقوم بقلي شرائح البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي، بعد ذلك نقوم بتشويح البصل في الزيت مع اللحم المفروم لمدة لا تقل عن عشر دقائق. بعد ذلك نقوم بإضافة رشة من الملح مع رشة من الفلفل والبهارات ونقلبهم جيداً، ثم نضيف عصير الطماطم ونقلبه حتى يتسبك ثم نرفعه من على النار. نقوم بتحضير صوص البشاميل وهي وضع السمنة مع الدقيق في إناء على النار مع التقليب، ثم نضيف الحليب الساخن مع التقليب حتى يثقل الخليط مع إضافة التوابل ثم ننزله من على النار. بعد ذلك نحضر صينية مدهونة بالزيت نضع نصف كمية البطاطس ثم اللحم المفروم ثم طبقة آخرى من البطاطس ثم طبقة البشاميل مع رشها بالجبنة الموتزاريلا. ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة ثم نحمرها من الأعلى. بعد ذلك نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم وبهذا نكون قد قدمنا أحلى صينية بطاطس باللحم المفروم لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

نصائح مفيدة لحفظ البطاطس

هناك عدة نصائح يجب مراعاتها عند حفظ البطاطس لأن له شروط معينة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-