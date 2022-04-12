بثلاث حبات من البيض اعملي بلح الشام المقرمش بطعم رائع ومميز لسفرة شهية

يعد بلح الشام من الحلويات المشهورة التي يتم تحضيرها في شهر رمضان ويعشقها الكثيرين، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وناجحة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها لسهولة في المنزل لكي ولضيوفك، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يتم تحضير العجينة وتشكيلها وقليها في الزيت ثم وضعها في الشربات، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والبيض والزيت ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بطعم رائع ومميز في المنزل.

مقادير عمل بلح الشام المقرمش

يحتوي بلح الشام المقرمش الناجح على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

كوب من الدقيق المنخول.

رشة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

٣ حبات من البيض.

كوب إلا ربع من الماء.

رشة من السكر.

زيت للقلي.

شربات ثقيل.

رشة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير بلح الشام المقرمش بطريقة ناجحة وطعم رائع ومميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونضع به الزيت والماء مع رشة من الملح ورشة من السكر ونقلبهم جيداً. بعد ذلك عند الغليان نقوم بإضافة الدقيق مع التقليب حتى نحصل على عجينة صفراء وذهبية. ثم بعد ذلك ننزلها من على النار ونقوم بإضافة البيض واحدة تلو الآخرى مع إضافة الفانيليا ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. بعد ذلك نقوم بوضع العجين في كيس حلواني ويقطع على شكل بلح الشام ونضعه في زيت بارد على النار وهكذا حتى تنتهي الكمية على أن يكون الزيت بارد في كل مرة حتى لا يتعجن ويصبح جميل ومقرمش. ثم عند إحمرار بلح الشام نخرجه من الزيت ونضعه في الشربات البارد ثم وضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بلح شام مقرمش لأحلى متابعين ومشاهدين وبالهنا والشفا.

نصائح لعمل بلح شام ناجح

لعمل بلح شام لذيذ هناك نصائح هيا نتعرف عليها وهى كالتالي