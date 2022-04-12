نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كبسة الفراخ السعودية على الطريقة الاصلية مذاق رائع وشهي بخطوات بسيطة في المقال التالي

طريقة تحضير كبسة الفراخ على الطريقة الاصلية، هناك الكثير من الاكلات التقليدية القديمة التي لا يمكن الاستغناء عنها فهي من التراث كما أنها المفضلة عند الجميع، وتشتهر و تتميز كل دولة بوصفاتها الخاصة التي يقومون بتحضيرها بطريقتهم التي تعطي للوجبة مذاق وطعم رائع، ومن أشهر الأكلات الخليجية المعروفة جداً هي الكبسة ويوجد منها نوعين اللحمة و بالدجاج، ولكننا سنقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل كبسة الفراخ على أصولها بطعمها الرائع مثل الخليجي و المطاعم. مقادير كبسة الفراخ دجاجة مقطعة إلى 4 قطع.

3 أكواب أرز بسمتي مغسول ومنقوع.

نصف كوب زبيب.

2 بصلة مفرومة.

3 ملعقة معجون طماطم.

2 ثمرة طماطم مهروسة.

ملعقة زيت كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات كبسة.

ملعقة سمن.

حبة من الليمون الأسود المجفف.

نصف ملعقة كزبرة جافة مطحونة.

رشة كمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

4 حبات من الحبهان.

رشة قرنفل مطحون

2 ورق لورا.

عود قرفة.

عود قرفة. ملح.

فلفل أسود حسب الرغبة. طريقة تحضير كبسة الفراخ في البداية نقوم بوضع وعاء على النار ونقوم بوضع السمن وعندنا تذوب نقوم بوضع البصل المفروم.

نقلبه حتى يذبل ويبدأ يأخذ اللون الذهبي الفاتح.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدجاج على البصل ونضيف القليل من الفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم حتى تأخذ الفراخ اللون الذهبي تأخذ صدمة.

ثم نقوم بوضع معجون الطماطم على الدجاجة و نقلبها ثم نضيف الطماطم المهروسة ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا مع قطع الفراخ.

بعد ذلك نضيف الكركم و نقلب كافة هذه المكونات على نار متوسطة لمدة 5 دقائق لكى يأخذوا الطعم المميز.

نضع الملح و 2 كوب من الماء المغلي على قطع الفراخ ثم نغطي على الإناء ونتركه على نار هادئة حتى يتم تسوية قطع الدجاج.

بعد ذلك نأتي بوعاء آخر كبير ونقوم بوضع ملعقة كبيرة من الزيت ثم نضيف على الزيت ملعقة من الكركم وتقلبهم مع بعضهم على نار هادئة لمدة دقيقتين.

نقوم بتصفية الدجاج من المرقة و نضعه في صينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من زيت الكركم بالفرشاة على الدجاج لكى تأخذ لون.

ثم ندخلها الفرن تحت الشواية حتى تاخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نأتي الارز البسمتي ونقوم بغسله جيداً ثم نضعه في مرقة الدجاج ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزج.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود و الحبهان وورق اللورا وعود القرفة و الليمون و الزبيب ونقلب كافة هذه المكونات جيدًا.

نضيف القليل من الماء المغلي إذا احتاج معيار الأرز.

نترك الأرز على نار عالية حتى يتشرب الأرز من الماء.

نغطي على الأرز و نهدئ النار ونتركه حتى يكتمل تسويته لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بوضع الأرز في طبق التقديم ونضع قطع الدجاج وتقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كبسة الفراخ السعودية على الطريقة الاصلية مذاق رائع وشهي بخطوات بسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير كبسة الفراخ السعودية على الطريقة الاصلية مذاق رائع وشهي بخطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.