مزيل عرق طبيعي بالنشا: يدوم طول اليوم برائحة منعشة وجميلة

مزيل عرق طبيعي بالنشا للتخلص من رائحة العرق في اقل من ثواني بفضل الله ومن مكونات طبيعية وغير ضارة او كيماوية وتساعد في تفتيح الابطين بشكل كبير جدا ويعطي الجسم رائحة جميلة جدا ويمكن استخدامه للرجال والنساء ايضا ويعمل بشكل كبير علي منع الاحراجات بسبب رائحة العرق الكريهة واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالنشا لتخلص من رائحة العرق نهائيا بمكونات طبيعية وبرائحة منعشة وفرش لعام 2022.

مكونات مزيل عرق طبيعي بالنشا

سوف نتحدث على عمل مزيل العرق بمكونات طبيعية وسهلة وبسيطة للغاية وهى كالتالي:-

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة ونصف كبيرة من بودرة التلك.

٣نقط من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف كبيرة من بودرة المسك.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام مزيل العرق بالنشا وهى كالآتي:-

ثم نحضر وعاء بلاستيك ثم نضع به النشا المطحونة ثم بودرة التلك ثم بودرة المسك. يتم خلط المكونات السابقة خلطا جيدا. ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ويتم تقليبهم تقليب جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح جاهز للاستخدام. يتم وضع الخلطة في علبة من البلاستيك ونضعها بالثلاجة. ثم نأخذ مقدار بسيط من المزيل ونضعه تحت الابط والمناطق التي بها تعرق. يتم استخدام الوصفة بعد كل استحمام.

مزيل عرق طبيعي بالشبة والقرنفل

يعتبر مزيل القرنفل من المزيلات القوية التي لها رائحة نفاذة وتقضي على رائحة العرق.

المكونات

سوف نتحدث على مكونات مزيل القرنفل الرهيب وهى كالآتي:-

ربع كوب من الشبة المطحونة.

15 نقطة من ماء الورد.

بودرة مسك.

20 جرام من خشب العود الناعم.

بودرة تلك أطفال.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام مزيل العرق بالقرنفل بطريقة مضمونة ونتائجها أكيدة وهى كما يلي:-