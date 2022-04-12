نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة الطحينة بوصفات عديدة وشهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لك طريقة عمل سلطة الطحينة التي تمثل طبق مقبلات مع معظم الأكلات والوصفات، حيث يتم تناولها مع الطعام المشوي وكافة أنواع اللحوم، والأهم من ذلك كونها مفيدة للجسم، حيث تحتوي على السمسم بشكل أساسي، وعند إضافة إليها المكونات الأخرى تزداد فوائدها ويصبح مذاقها شهي ولذيذ، لذا نعرض لك أكثر من طريقة يمكن اتباعها لتحضير وصفات مختلفة من سلطة الطحينة.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تعرفي على طريقة عمل سلطة الطحينة، وأولى خطوات تحضيرها هى تجهيز مكوناتها، والتي تتمثل في ربع كوب طحينة، ملعقتين من الخل، ملعقة زيت، 3 ملاعق دقيق، فص ثوم مفروم، القليل من الملح والكمون، وإليكم الطريقة بالتفصيل:

نضيف الثوم، الملح، الكمون، الخل إلى الطحينة ونخلطهم جيدًا قبل إضافة الدقيق، ومن ثم الماء بمقدار ملعقتين.

نقلب حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس، ثم تغرف في طبق التقديم وتجمل بالزيت والبقدونس.

الطحينة بالزبادي

لتحضير وصفة الطحينة بالزبادي الشهية يتوجب تجهيز عدد من المكونات، وهى كوب من الطحينة ونفس الكمية من الزبادي، 5 ملاعق زيت زيتون، ملعقة خل، 2 فص ثوم، عصير نصف ثمرة ليمون، القليل من الملح والفلفل والشطة إذا كنت تفضلين الطعام الحار، وإليك طريقة تحضير الطحينة في خطوات بسيطة.

ضعي كافة المكونات باستثناء التوابل في وعاء عميق حتى يسهل خلطهم، ويفرم الثوم جيدًا قبل وضعه حتى يمتزج مذاقه مع مذاق باقي المكونات.

ستجدين أن قوام سلطة الطحينة كثيف للغاية، وهنا يأتي دور المياه، فيُضاف كمية من المياه ونقلب وتكرر هذه العملية إلى أن يصبح قوام الطحينة أخف من السابق.

يُضاف إليها الملح والفلفل والشطة ونخلط المكونات مرة أخرى باستخدام الملعقة، ثم يتم فرم القليل من البقدونس ووضعه على الوجه للتقديم.

وصفة سلطة الطحينة البيضاء

تتضمن سلطة الطحينة البيضاء كوب طحينة، نصف كوب خل، نصف كوب ماء، 4 حبات بيض مسلوق، القليل من الملح والكمون، وأيضًا حبة واحدة من كلًا من الخيار، الطماطم، البصل، ومقطعة إلى مكعبات صغيرة، وللتحضير توضع كافة المكونات في وعاء واحد ماعدا البيض يوضع عند التقديم، ويمكن زيادة أو تقليل كمية المياه إلى أن نصل للقوام المطلوب للطحينة، مع الخلط المستمر للمكونات ويوضع في النهاية البيض المسلوق ويقدم صحن الطحينة.