نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي البسبوسة الشرقية بالسمن البلدي والمكسرات الشهية والصحية بطريقة سهلة وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
البسبوسة الشرقية بالسمن البلدي والمكسرات من أحلي وألذ أنواع الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهي تعتبر أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم وذلك لأنها تتمتع بطعمها الرائع والشهي والذي يحب تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهناك العديد من أنواع البسبوسة المختلفة والمتنوعة والتي محببه لدي جميع الأفراد وذلك مثل بسبوسة بالقشطة، أو البسبوسة بالكنافة والعسل، أو بسبوسة بالمكسرات، أو بسبوسة السميد والعديد من الأنواع المختلفة للبسبوسة، ولذلك فإن العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها في المنزل والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية لعمل أحلي وأطعم بسبوسة شرقية بالسمن البلدي والمكسرات.
طريقة عمل البسبوسة الشرقية بالسمن والمكسرات ومكوناتها
ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأجمل بسبوسة بالسمن البلدي والمكسرات، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل البسوسة في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية، وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية ومفيدة وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة بشكل كبير جداً وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية السليمة.
المكونات
- كوبان من مسحوق البسبوسة.
- ربع كوب من السكر.
- ربع كوب من جوز الهند الناعم.
- علبتين من الزبادي.
- نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي.
- ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.
- مكسرات حسب الرغبة.
مكونات عمل الشربات
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- قبل البدء في طريقة عمل بسبوسة بالسمن يجب علينا أن تحضري الشربات أولا لكي يبرد تماما.
- يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا.
- نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كوبان من مسحوق البسبوسة وريع كوب من السكر وربع كوب من جوز الهند الناعم ونضيف إليه نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي ثم نضيف إليه علبتين من الزبادي وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقوم بعجنهم جيدا حتي تتماسك البسبوسة.
- نقوم بإحضار صينية علي أي شكل من الأشكال ويجب دهنها من جميع الجوانب ونقوم بوضع عجينة البسبوسة التي تم عجنيها جيدا ونقوم بفرد البسبوسة بالسمن في الصينية حتي تصيح متساوية ونضع من فوقها الفول السوداني أو الفستق، أو البندق.
- نقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا.
- وبعد ذلك نقوم بإخراج هذه الصينية من الفرن بعد أن تعطينا اللون الذهبي ثم نقوم بإضافة الشربات أو العسل حسب الرغبة المطلوبة وبعد ذلك نقوم بتغطيتها بورق الالمونيوم ونتركها حتي تبرد تماما.
- وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونضعها في طبق التقديم ونقدمها لأسرتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي البسبوسة الشرقية بالسمن البلدي والمكسرات الشهية والصحية بطريقة سهلة وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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