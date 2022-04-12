طريقة عمل خشاف رمضان خطوة بخطوة بوصفات مختلفة أسهل من بعض

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طريقة عمل خشاف رمضان ، خشاف رمضان لا يمكن اعتباره عنصرًا أساسيًا على موائد شهر رمضان الكريم فقط، بل إنه من أهم الوجبات التي يجب على جميع أفراد الأسرة تناولها بكثرة، لأن الفواكه المجففة المستخدمة في تحضيره تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج لها الجسم خلال تلك الفترة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، وحرصًا منا على مساعدتكِ سيدتي في تحضير أشهى الأطباق سنقدم لكِ اليوم طريقة عمل خشاف رمضان بنكهات مختلفة للتنويع طوال الشهر المبارك. طريقة عمل خشاف رمضان المكونات 3 كوب من قمر الدين.

2 كوب من الماء.

ربع كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من المشمش المجفف.

معيار ملعقتان كبيرتان من الفستق.

ملعقتان كبيرتان من الخوخ المجفف.

مقدار ملعقتان كبيرتان من اللوز.

ملعقتان كبيرتان من الصنوبر.

عدد ملعقتان كبيرتان من التين المجفف. طريقة التحضير اخلطي قمر الدين + السكر + الماء في وعاء وارفعيه على النار حتى تمام الغليان.

اضيفي المشمش + اللوز + الفستق + الخوخ المجفف + التين المجفف + الصنوبر.

اتركيه دقائق على النار ثم ارفعيه على النار حتى يبرد تمامًا.

احتفظي بالخليط لمدة 24 ساعة ثم اسكبيه في أطباق التقديم. الوصفة الثانية: طريقة عمل خشاف رمضان بجوز الهند المكونات 4 كوب من عصير قمر الدين.

ربع كوب من ماء جوز الهند.

20 قطعة من المشمش المجفف.

عدد 20 قطعة من التين المجفف.

20 قطعة من القراصيا المجففة.

عدد 20 قطعة من التمر.

ربع كوب من اللوز.

معيار ربع كوب من الزبيب. طريقة التحضير ضعي كل الفواكه المجففة في وعاء و اغمريه بالماء وارفعيه على النار حتى تمام الغليان لمدة دقائق.

اتركيه حتى يتضاعف حجم الفواكه ثم اتركيها حتى تبرد تمامًا.

ضعي قمر الدين في وعاء عميق ثم اضيفي الفواكه المسلوقة.

ثم اضيفي لها التمر + اللوز + الزبيب ويمكنك إضافة القليل من جوز الهند المبشور.

وأخيرًا احتفظي بالوعاء السابق في الثلاجة لعدة ساعات أو حتى موعد التقديم. طريقة عمل خشاف رمضان بالحليب المكونات 500 جرام من التمر منزوع النواة ومقطع.

5 أكواب من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

نصف كوب من السكر.

10 حبات من كلًا من القراصيا، التين المجفف، المشمش المجفف.

نصف كوب من الفول السوداني المقشر.

معيار نصف كوب من اللوز المقشر. طريقة التحضير ضعي نصف كمية التمر في محضرة الطعام ثم اضيفي عليه السكر + ماء الورد.

اطحني كل المكونات حتى تصبح ناعمة تمامًا.

إذا وجدت التمر خشن أو قاسي جدًا قومي بغلي الماء ونقعه فيها لمدة 20 دقيقة ثم يصفى وبعدها يتم استخدامه.

ضعي الحليب السائل مع الفواكه المجففة مع التمر الناعم والتمر المقطع.

امزجي كل المكونات معًا ثم اتركيها في الثلاجة حتى تصبح طرية وناعمة.

قبل التقديم زينيه بجوز الهند والمكسرات، ثم قدميه وهو بارد. طريقة عمل خشاف رمضان بالحليب سريع المكونات كوب من الحليب الساخن.

كمية من البلح المجفف المقطع.

رشة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الزبيب.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

أي مكسرات متوفرة لديكم. طريقة التحضير يجب أن يكون الحليب ساخن جدًا حتى يتم جعل البلح طريًا قبل التقديم بشكل فوري.

كما يمكن دومًا تحضير البلح مع الماء المغلي ثم الاحتفاظ به في الثلاجة واستخدامه للتحضير كل يوم حتى يتم تحضير الخشاف سريعًا.

يتم إضافة القرفة + الزبيب + جوز الهند مع الحليب ويقلب جيدًا، ثم يضاف لها البلح ثم المكسرات في آخر خطوة.

يتم تقديمه بشكل مباشر بدون تركه بالثلاجة. عمر شويل - جدة طريقة عمل خشاف رمضان خطوة بخطوة بوصفات مختلفة أسهل من بعض - ثقفني

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