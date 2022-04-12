بثلاث مكونات فقط..طريقة عمل حلوى كرات جوز الهند الباردة (رفايلو) سهلة وسريعة

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طريقة عمل حلوى كرات جوز الهند الباردة بدون فرن أطيب وألذ الحلويات البسيطة مذاقها حقاً رهيب تسمى حلوى (رفايلو) الشهيرة والتي لها عشاق كثيرون على مستوى العالم، وعلى الرغم من أنها سهلة وبسيطة لكنها تحتوي على عناصر غذائية كثيرة تكمن معظمها فوائد جوز الهند الكثيرة بالإضافة إلى العناصر المضافة إليها مثل المكسرات والحليب المكثف مما يجعلها حلوى غنية مذاقها لذيذ يعشقها الأطفال والكبار أيضاً، هذه الحلوى مناسبة للعديد من الاحتفالات تقدم في الأعياد أو أعياد الميلاد أو للضيوف وفي العزومات جميلة على المائدة خاصة في رمضان تحتاج ربة المنزل لعمل حلويات سهلة وسريعة وفي نفس الوقت تكون لذيذة وراقية المظهر.
مكونات حلوى كرات جوز الهند
هذه الحلوى من أبسط أنواع الحلويات الباردة بدون فرن وصفات رمضان أو تقدم في كل المناسبات اقتصادية لا تحتاج مقادير كثيرة فقط ثلاث مكونات وهم (4 أكواب ونصف جوز هند مبشور – 750 جرام حليب مكثف محلى – لوز للحشو أو أي نوع مكسرات ممكن بندق أو حسب الرغبة) سوف نحتاج إلى حوالي كوب أو أقل جوز هند مبشور للتغليف الخارجي لكي تكون مثل حلوى كرات جوز الهند رفايلو تماماً.
طريقة عمل حلوى كرات جوز الهند الباردة
- أحضري أولاً وعاء يجب أن يكون عميق بشكل كافِ حتى تستطيعي التقليب جيداً.
- ضعي جوز الهند المبشور ثم يضاف الحليب المكثف.
- عليك التقليب جيداً حتى يتشرب كل جوز الهند الحليب، ثم يغطى ويترك يرتاح لمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك خذي قطعة أو بواسطة ملعقة حتى تكون الكرات كلها بحجم واحد.
- تكور ثم قومي بعمل حفرة في وسط الحلى ثم ضعي واحدة من اللوز أو البندق، ثم تغلق وتكور جيداً.
- بعد الانتهاء من كل الكمية الموجودة تٌغلف الكرات بجوز الهند المبشور.
- عليكِ تغليف كرات جوز الهند جيداً أي حاولي أن تكون طبقة جوز الهند سميكة وذلك بالضغط قليلاً عليها.
- وهكذا تكون جاهزة أحلى حلويات سريعة بدون مجهود تماماً.
- تقدم الحلوى بعد الإفطار في رمضان أو في العيد أو بجانب كوب الشاي والقهوة حسب الرغبة.. بالعافية.
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