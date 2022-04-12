إعملي الكنافة بالمانجو والكريمة علي أصولها اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات الحلويات

الكنافة بالمانجو والكريمة من أحلي وأطعم أنواع الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي يفضل تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ والمحبب لدي كل الأفراد بشكل كبير، والكنافة من الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم بشكل كبير والتي تعتبر أحد أهم مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم، وهي من الحلويات التي تعمل على إمداد الجسم الفوائد الصحية والسعرات الحرارية العالية والتي تساعد الجسم على مواصلة الصيام بشكل نشيط وسليم وصحي، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والتي تساعد على تنشيط الجسم لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، ولذلك فإن العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كنافة بالمانجو والكريمة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كنافة بالمانجو والكريمة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والمفيدة للصحة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بأفضل الطرق الصحية، ودائما ما ننصح بضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية الهامة والمفيدة للصحة المضافة لها، وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية.

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

ثلاثة أو أربعة أكواب كبيرة من السمنة البلدي.

قشطة أو كريمة لباني علي حسب الرغبة.

مانجو مقطعة إلي شرائح أو مكعبات.

عصير مانجو طازج.

واحد كوب أو اثنين من الحليب.

جيلي مانجو جاهز إن وجد وعلي حسب رغبتك.

كوب من السكر الناعم المطحون جيدا.

طريقة تحضير الكريمة

نحضر الخلاط ثم نضع به الكريمة السائلة ونخلطها جيدا، ثم نضع عليها عصير المانجو ثم نخلط هذة المكونات جيدا.

حتي يصبح القوام لين ومتماسك.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو