حلويات رمضان سهلة وسريعة بدون فرن بالخطوات بطريقة ناجحة جدا للمبتدئين

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حلويات رمضان سهلة وسريعة شهر رمضان يعني حلويات شهية ولذيذة يعشقها الصغار ولا يتنازل عن توفرها الكبار، فهي تعتبر مكافأة جميلة بعد عناء صيام يوم طويل، ولأننا نعلم جيدًا سيدتي أنكِ دومًا ترغبين في التجديد والتنويع، قررنا اليوم أن نقدم لكِ طرق تحضير حلويات رمضانية سهلة، الجميع يحبها بلا خلاف، وينتظرون منكِ تحضيرها كل يوم، الآن قومي بتحضيرها في البيت بجودة عالية، ولن يستطيعوا تفرقتها عن الجاهزة، في دقائق حضريها واستمتعي أنت وأسرتك بطعمها الشهي واللذيذ. حلويات رمضان طريقة عمل لقمة القاضي المكونات كوبان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء صغير الحجم.

ملعقتان صغيرتان من الزيت.

الشربات:- كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

ربع ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير ضعي الخميرة + السكر + الماء الدافئ + كوب من الدقيق + الزيت في وعاء عميق مع الاستمرار في الخفق، ثم احتفظي بالوعاء مغطى قليلًا.

ثم اضيفي الدقيق المتبقي + النشا + الملح مع الإستمرار في الخفق حتى الحصول على عجينة لينة.

اتركي العجينة في وعاء حتى يختمر لمدة 45 دقيقة حتى يتضاعف حجم العجين.

قومي بتشكيل العجين على شكل كرات صغيرة ونقعها بالزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون.

فور إخراجها من الزيت الساخن يتم وضعها بالشربات البارد.

أثناء تحضيرها يجب تحضير الشربات لاستخدامه وهو بارد بوضع السكر + الماء + الليمون على نار متوسطة لمدة 10 دقائق بدون تقليب. طريقة عمل مهلبية قمر الدين المكونات ملعقتان كبيرتان من النشا.

نصف كوب من الماء البارد.

كوبان من عصير قمر الدين.

6 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات، زبيب، فستق.

نصف كوب ماء للنشا. طريقة التحضير ضعي ملفوف قمر الدين مع الماء البارد وقومي بازالته تمامًا.

ثم ضعيه في وعاء عميق وارفعيه على نار هادئة + 6 ملاعق كبيرة من السكر بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتى تمام الغليان.

في إناء آخر ذوبي النشا + الماء، ثم استمري في التقليب لمدة 4 دقائق حتى الغليان، ولحين الحصول على القوام المناسب.

ارفعي الوعاء من النار ثم اضيفي له الفانيليا، جوز الهند المبشور، مع التقليب المستمر.

اسكبي الخليط في أطباق التقديم الصغيرة بالتساوي حتى تبرد، ثم زينيها بالمكسرات، والفواكه المجففة على الوجه. عمر شويل - جدة حلويات رمضان سهلة وسريعة بدون فرن بالخطوات بطريقة ناجحة جدا للمبتدئين - ثقفني

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