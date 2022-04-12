طريقة تخليل الزيتون الاسود في البيت بالخطوات بطعم أطيب من الجاهز

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طريقة تخليل الزيتون الاسود ، يستخدم الزيتون الاسود في الكثير من المأكولات نظرا لفوائده المتعددة ولطعمه الشهي، ولذلك نجد تساؤل لدى العديد من ربات البيوت عن كيفية إعداده بسهولة بالمنزل وهذا ما يوضح إليكم بالسطور التالية. طريقة تخليل الزيتون الاسود المقادير: خمسه كيلو زيتون أسود.

خمسة كوب خل أبيض.

اثنين كيلو ملح أبيض ناعم.

زيت.

ماء بكمية مناسبة.

نصف كوب عصير ليمون. خطوات التحضير نحضر وعاء عميق يسيع كمية الزيتون ونضع به الماء وبعد ذلك نضيف الزيتون ونتركه على النار لوقت قصير.

وبعد ذلك يتم وضع الزيتون بوعاء لكي يجف ونضعه بأشعة الشمس مع الحرص على تقليبه من وقت لآخر.

ومن ثم يجب أن يترك ليجف تمامًا نضع الزيتون الأسود بداخل الإناء ونغمره بالماء والملح ونضيف عصير الليمون.

لأن الليمون يساعد بالاحتفاظ بالزيتون لفترة طويلة دون أن يذبل وبالتالي يكون صالح للأكل.

ثم نضع الوعاء بمكان دافئ ونتركه لمدة أسبوع مع التقليب والضغط عليه بإستمرار لكي يمتص الملح.

وبعد الوقت المحدد يتم تصفية الزيتون من المياه ويتم وضع مياه أخرى ونضع الملح ونتركه أسبوعا آخر.

ويتم تكرار عملية تصفية المياه كل أسبوع لمدة أسبوعين وبعد ذلك يوضع الزيتون بداخل إناء زجاجي.

وبعد تعبئته نضع عليه الزيت والليمون والخل ويتم تغطيته ويكون جاهز ليتم الإستخدام في أي وقت. طريقة تخليل الزيتون الأسود لفاطمة أبو حاتي المكونات: إثنين كيلو زيتون أسود.

واحد كوب زيت.

اثنين لتر ماء.

اثنين كوب ملح. خطوات التحضير أولا قومي بغسل الزيتون بشكل جيد ثم يوضع بالمصفاة ويضاف عليه الملح مع التقليب.

ويتم تغطيته بقماشة تكون ثقيلة ونتركه بحيث يتم تصفية المياه والمرار من الزيتون.

يترك لعدة أيام بالمصفاة مع الحرص على التقليب يوميًا ونتركه لمدة أسبوع وبعد الوقت.

يوضع الزيتون بوعاء به ماء على النار ونتركه حتى الغليان وبعد ذلك يتم رفعه ونضعه بوعاء به كمية مياه باردة.

ثم نقوم بتصفيته من المياه ويترك لحتى يبرد ونضعه بوعاء وعليه يضاف الملح.

بعد ذلك يضاف الزيت ويتم الغلق الجيد للبرطمان ويتم رجه بشكل جيد ونتركه لمدة شهر قبل إستخدامه. طريقة تخليل الزيتون الأسود للشيف نجلاء المكونات: واحد كيلو زيتون أسود.

نصف كوب زيت.

كوب خل.

كوب ملح. طريقة التحضير نضع الماء بوعاء لكي تغلي ويضاف الزيتون إليها ونتركها لتغلي وبعد الغليان نعمل على تصفية المياه.

بعدها يتم وضع الزيتون بالشمس ليجف مع مراعاة التقليب ثم يوضع الزيتون بوعاء ويضاف له الملح وعصير الليمون والماء.

نترك الوعاء بمكان يكون دافئ لمدة أسبوع مع الضغط على الزيتون لكي يمتص الملح من خلال وضع ثقل.

وبعد أسبوع يتم تصفية المياه ونضع مياه أخرى وملح وتكرر الخطوة كل أسبوع لمدة شهر .

نحضر وعاء يضاف إليه الزيتون وشرائح الليمون والزيت والخل ويكون جاهز ليتم الإستخدام. عمر شويل - جدة طريقة تخليل الزيتون الاسود في البيت بالخطوات بطعم أطيب من الجاهز - ثقفني

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