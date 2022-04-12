نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة شعر مناسبة للبشرة وازاي تختاري اللون المناسب لإطلالة أكثر من روعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغة شعر مناسبة للبشرة ، بالأساس تلجأ كل امرأة لاستخدام صبغة الشعر لتغير لونه وتحصل على إطلالة جديدة، وتستطيع من خلالها تغيير إطلالتها، ولكن للأسف عند اختيار لون صبغة لا يتناسب مع لون البشرة هنا ستفيد الإطلالة تمامًا وتضطر المرأة على تغيير إطلالتها مرة أخرى، ولكن لما كل هذا العناء وأمامك الآن فرصة لتعرفي فيها طريقة اختيار صبغة شعر مناسبة للون بشرتك، وأيضًا أفضل الطرق لاختيار صبغة مثالية لتحصلي على الإطلالة التي تتمناها، والآن هيا بنا لنتعرف على طريقة اختيار صبغة شعر مناسبة للبشرة.

صبغة شعر مناسبة للبشرة

قد تجد بعض النساء صعوبة في اختيار اللون المناسب لشعرها حسب درجة بشرتها، حيث يتوفر عدة درجات من صبغات الشعر مثل درجات اللون البني، درجات اللون الأشقر، درجات اللون الأحمر، وغيرها الكثير.

وعلى كل امرأة أن تعلم ما هو اللون المناسب للون بشرتها، بالإضافة للطريقة التي تستطيع أيضًا من خلالها اختيار اللون المناسب لبشرتها لأنها هي القاعدة الأساسية التي يتم اختيار اللون عليها، ويجب معرفة ما هي ألوان الشعر وبما يتناسب مع لون البشرة:-

اللون الأشقر البارد

(البلاتين، الجليد، الفضي، الرمادي، الرملي، البيج): يتناسب بالأكثر مع صاحبات البشرة البورسلين، المائلة للاحمرار، فهي تضيف للبشرة لون وردي.

اللون الأشقر الدافئ

(الذهبي، الكراميل، العنبر، العسل): يتناسب مع صاحبات البشرة الفاتحة.

درجات اللون الأحمر

مثل اللون الأحمر، البني الداكن، بورجوندي: مناسب لمن لديها بشرة شاحبة مع القليل من الاحمرار، فهي تساعد في إضافة توهج على بشرتهم.

درجات اللون البني الباردة

مثل (الشوكولاتة الداكنة، الكستناء، الموكا): مناسبة لمن تتمتع بالبشرة الدافئة.

درجات اللون الأحمر الساخنة

مثل (النحاسي، الكهرماني)، يفضل استخدامه للمرأة التي تتمنع بالبشرة البيضاء، الحيادية.

درجات اللون البني الدافئة

مثل البني الذهبي، لون القرفة، لون العنبر، لصاحبات البشرة البيضاء الباهتة.

درجات اللون الأسود

والتي تشتمل على (الأسود الغامق، اسود اسبريسو، أسود أزرق، عرقسوس): يمكن لصاحبات البشرة البيضاء والسمراء استخدامه ويختلف تأثيره مع كل لون بشرة.

درجات اللون الأسود الساخن

مثل لون الموكا، البني الأسود، يتناسب بالأكثر مع صاحبات البشرة السمراء، المحايدة، البادرة.

كيفية اختيار صبغة شعر مناسبة للبشرة

وبعد أن تعرفنا على درجات صبغة الشعر، والتي تتناسب مع لون البشرة، الآن سنتعرف على طرق اختيار صبغة شعر ملائمة للون البشرة:-