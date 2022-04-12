نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فول قلابة وصفة خليجية مشبعة لسحور رمضان في المقال التالي

يعتبر فول قلابة من أفضل أصناف الفول التي يمكن تقديمها على مائدة السحور فهو وصفة خليجية تتسم بالطعم الشرقي والمكونات البسيطة من المطبخ العربي، وكما هو معروف فالفول بكل أشكاله وطرق إعداده الصنف الأساسي في سحور رمضان في معظم الدول العربية، وفي مقال سابق هنا قدمنا لكم طريقة تدميس الفول والآن يمكنكم إعداد هذه الوصفة الجميلة منه. مقادير فول قلابة حوالي 2 كوب من الفول المدمس.

ثمرة من البصل مبشورة أو مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم.

ثمرة من الطماطم المبشورة.

قرن من الفلفل الحار (يمكن الاستغناء عنه).

ربع كوب من الماء.

وبكميات حسب الرغبة الملح والفلفل الأسود والكمون. طريقة عمل فول قلابة الخليجي نحضر إناء أو مقلاة وتوضع على النار وبها ملعقتين من الزيت النباتي وبمجرد أن يسخن يضاف البصل المفروم ويقلب، بعد ذلك يتم إضافة الثوم المهروس مع التقليب كذلك.

بعد تغير لونهم قليلًا يتم إضافة صلصة معجون الطماطم مع استكمال التقليب حتى تسخن الصلصة.

إذا كنتم من محبي الفلفل الحار يتم تقطيع قرن منه على شكل حلقات صغيرة ويضاف في هذه الخطوة.

ويترك معهم مع التقليب حتى تختلط الأطعمة، ثم يتم إضافة الطماطم المبشورة ونقلبها حتى نحصل على قوام الصلصة.

هنا يتم إضافة الملح والتوابل وهي بالأساس فلفل أسود وكمون ونقلبهم مع الصلصة.

وأخيرًا يتم إضافة الفول المدمس مع التقليب ثم يترك معهم حتى الغليان.

بعد ذلك يتم إحضار الخلاط اليدوي (هاند بلندر) ونقوم بخفق الفول وهو ما زال في الإناء.

أما إذا لم يكن متوفر لديكم يمكنكم هرس الفول في الخلاط الكهربائي العادي ثم يتم إعادته للمقلاة مرة أخرى.

نضع ربع كوب من الماء على الفول بعد ما تم هرسه جيدًا مع باقي المكونات ونقلب الماء معه.

ثم نترك فول قلابة على نار هادئة حوالي 5 دقائق.

يرفع من على النار ويقدم فورًا وهو ساخن في أطباق التقديم.

يضاف إلى كل طبق بالطبع كمية من الزيت فالفول والزيت لا يفترقان. عمر شويل - جدة طريقة عمل فول قلابة وصفة خليجية مشبعة لسحور رمضان - ثقفني

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