حلوى سهلة واقتصادية وسريعة وشكل خرافة بمذاق لذيذ ومميز تذوب في الفم

حلوى سهلة واقتصادية ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل حلى الفيمتو، وحلاوة الجبن، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى سهلة واقتصادية بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلوى سهلة واقتصادية

تتكون حلوى سهلة واقتصادية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كوب من السميد الناعم.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من السمنة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

زيت غزير للقلي.

شربات دافئ خفيف.

للتزيين

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوي سهلة واقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها السمنة ونتركها حتى تذوب.

ثم نضيف إليها السميد ونقلب باستمرار حتى يتشرب السميد السمنة لمدة دقيقة أو دقيقتين.

ثم نضيف الحليب السائل بالتدريج ونقلب باستمرار حتى يتشرب السميد الحليب وتصبح لدينا عجينة.

بعد ذلك نرفع العجينة من النار، ونضعها في وعاء آخر ونترك العجينة تبرد لمدة دقيقة.

ثم نضيف إلى العجينة الحليب البودر ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية.

ثم نلم العجينة ونكورها، وإذا كانت العجينة صلبة أو بها تشققات نضيف إليه ملعقة كبيرة من الحليب ونلمها.

بعد ذلك نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ونضغط عليها باليد قليلا ونساويها، ثم نغطي الكرات ونتركهم يرتاحوا لمدة 5 دقائق.