نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من الشبه اصنعي كريم الشبه والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الشبه والنشا ، يعتبر من الكريمات الرهيب التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، حيث أنه يتكون هذا الكريم من مستحضرات طبيعية وفعالة ولا تؤثر على البشرة بل بالعكس تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة ويعطي للبشرة بياض الثلج ويجعل البشرة لامعه ونضرة وخالية من العيوب ويعمل أيضاً على توحيد لون البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة دون أن تؤثر على البشرة، يتكون الكريم من مستحضرات طبيعية لا تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة بالضرر، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والشبه الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل كريم الشبه والنشا

يتكون كريم الشبه والنشا من بعض المكونات التي تعطي البشرة النضارة والحيوية وهي كالآتي:-

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة.

فازلين أبيض طبي.

ملعقة كبيرة من النشا.

القليل من زيت الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق من البلاستيك ونضع به النشا والشبه ونقلب المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك ملعقة من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس. نقوم بعد ذلك بإضافة الفازلين مع باقي ماء الورد ونقلب الخليط جيداً. ثم نضيف بعد ذلك زيت الورد ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.

كيفية الاستخدام

هناك بعد الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة كيفية استخدام الكريم وهي كالتالي:-

قومي أولاً بتنظيف المنطقة المراد تنظيفها ثم نضع عليها الكريم يومياً قبل النوم. يمكن استخدام الكريم في المناطق الحساسه مثل تحت الابطين والكوعين واي منطقة. قومي باستخدام هذا الكريم يومياً حتي الصباح ثم يشطف بالماء الفاتر. سوف تلاحظين الفرق من أو استخدام ويجعل المنطقة المراد تفتيحها لامعة وخالية من الشوائب وبيضاء مثل الثلج.

فوائد الشبه للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الشبه للبشرة وهي كالآتي:-

تساعد في إخفاء التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

يعمل على تهدئة البشرة والوقاية من البكتيريا.

تساعد في تبييض وتفتيح البشرة وتزيد من مرونة البشرة.

يساهم في إخفاء لدغات الحشرات وإزالة الهالات السوداء.

تعالج البشرة وتحميها من البثور وحب الشباب.

هناك بعض الفوائد النشا

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-

يعمل على التخلص من البثور السوداء والبقع السوداء والتخلص من حروق الشمس..

التخلص من حب الشباب التي توجد في البشرة والآثار التي بعدها.

تساعد البشرة في التخلص من الشوائب المتراكمة والزيوت الزائدة بالبشرة.

يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والبقع الداكنة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

نصائح عند استخدام ماء الورد للبشرة

تحتوي ماء الورد على بعض الفوائد التي تمنحها للبشرة وهي كالآتي:-

تعمل على المساهمة في علاج حب الشباب والتخلص من البقع السوداء.

المساهمة في ترطيب البشرة لأنها تتغلغل داخل المسام وتعمل على تنظيفها.

التخلص من الانتفاخات التي توجد تحت العين وتعتبر مضاد للالتهاب.

تعتبر مناسبة لأصحاب البشرة الحساسة وتقلل من الاحمرار والتهيج.

التقليل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

فوائد الفازلين للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الفازلين وهي كالآتي:-