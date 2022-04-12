طريقة عمل حلوى الجلاب جامون الهندية ” كرات الحليب” اللذيذة ببساطة

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عمر شويل - جدة جلاب جامون حلوى هندية مميزة ولذيذة، الجلاب جامون هي حلوى تشبه اللقيمات لكنها مصنوعة من الحليب ولذلك يطلق عليه اسم كرات الحليب، وفي السطور التالية سوف نشرح طريقة عمل حلوى الجلاب جامون. طريقة عمل الجلاب جامون الهندي المكونات 1/2 كوب من الحليب السائي.

1 ونصف كوب حليب مجفف (بودرة)

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

4 ملعقة كبيرة دقيق.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون (اختياري).

ملعقة صغيرة ماء زهر (اختياري). مكونات السيرب 2 كوب سكر

1 ونصف كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون للتقديم (اختياري) حليب محلى مكثف. مكسرات. خطوات صنع الجلاب جامون نقوم بوضع الحليب السائل والبودرة والزيت معًا في وعاء، ونمزجهم جيدًا. نرفع الوعاء على نار متوسطة ونستمر في التقليب حتى تبدأ المكونات في التماسك. نرفعها من النار ونضعها في وعاء أخر. نترك العجينة قليلًا ثم نضيف إليها الدقيق والبيكنج باودر، ونعجن ثم نضيف الهيل والماء زهر. ويمكن إضافة ملعقتين أو ثلاثة من الماء بالتدريج حتى تصبح العجينة ناعمة. نبدأ في وضع زيت غزير على النار للتحمير ونتركه حتى يسخن. في هذا الوقت نبدأ تشكيل العجين عن طريق مسح اليدين بالزيت النباتي وعمل كرات بحجم حبة المشمش. عندما يغلي الزيت نضع كرات العجين ونتركها دون تقليب حتى تبدأ الكرات في الارتفاع لأعلى. ابدأي في تحريك الكرات بشكل مستمر حتى تحصل على اللون الذهبي الرائع. اخرجي كرات الجلاب جامون من الزيت وصفيها على ورق المطبخ حتى يتشرب أي زيت زائد. تحضير السيرب لعمل السيرب قومي بوضع الماء والسكر معًا وارفعيه على النار وحركي حتى يذوب السكر.

قومي بإضافة الليمون (يمكن إضافة قليل من الهيل المطحون وماء الزهر للسيرب حسب الرغبة).

اختبري السيرب باستخدام ملعقة، إذا قومتي بصبه ووجدتي أنه يشكل خيط متقطع فهو جاهز.

قومي بوضع كرات الجلاب جامون في السيرب، واتركيها على النار لمدة دقيقة واحدة فقط ثم ارفعيها من على النار وغطي الوعاء.

اتركي الحلوى في السيرب لمدة ساعة أو ساعتين تقريبًا، حتى تتشرب السيرب.

ضعي الحلوى في طبق التقديم، وزيينيها بالمكسرات. يمكن صنع الصوص عن طريق إضافة الحليب المكثف مع ملعقة من السيرب، وغمس كرات الحليب بها عند التقديم.

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