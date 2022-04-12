نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ملكات الجمال مع كريم النشا والفازلين الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي
عمر شويل - جدة كريم الفازلين والنشا ، تعتبر من الكريمات الطبيعية التي تحتوي على مواد طبيعية يتم أخذها من الطبيعة وتدخل ضمن مستحضرات التجميل، وتعتبر من الكريمات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة فيما بعد، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من اول استخدام، وتعتبر من الكريمات التي تجعل بياض مثل الثلج وتتكون من مكونات لا تؤثر على البشرة، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مكان، وتتكون من النشا التي تعمل على إزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الحساسة، والفازلين يعمل على ترطيب البشرة ومنع تشققات الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة ويفضل استخدام هذه الوصفة دون التعرض لأشعة الشمس لظهور النتيجة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع كريم الفازلين والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.
مكونات عمل كريم النشا الفازلين
يتكون كريم الفازلين والنشا من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وهي كالتالي:-
- ٢ ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالآتي:-
- تحضير طبق ونضع به الفازلين وتدخله المايكرويف حتي أذون لمدة عشر ثواني.
- ثم تحرك الفازلين قليلاً نضيف النشا إلية ونخلط المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- بعد ذلك نضع الخليط في علبة فارغة ونظيفة ومناسبة ونحفظه في مكان مناسب.
- نكرر استخدام هذا الكريم يومين في الليل حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة لتفتيح البشرة.
مقادير كريم النشا وماء الورد
هناك بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وهي كالآتي:-
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ٢ ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
طريقة الاعداد
نذوب الفازلين في الميكروويف جيداً ثم نضيف إليه النشا ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس، نضيف بعد ذلك ماء الورد ونقلب المكونات جيداً ونضع الخليط في الثلاجة لمدة دقائق حتي حين الاستخدام.
فوائد النشا للبشرة
هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة وهي كالآتي:-
- تحتوي على بعض البروتين الذي يعمل على تعزيز الكولاجين للبشرة ويخفي علامة الشيخوخة.
- يعمل على الحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها لاحتوائه على المعادن والاحماض الأمنية.
- يمتص الزيوت الزائدة بالبشرة الدهنية ويمنع ظهور حب الشباب ويعتبر كمبيض طبيعي للبشرة.
- يحافظ على رطوبة البشرة ويمنع جفافها لاحتوائها على عنصر البوتاسيوم.
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