نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تبدين جميلة بدون مكياج لبشرة صافية ونضارة مثالية بمكونات طبيعية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تبدين جميلة بدون مكياج ، اتركي سيدتي كل منتجات التجميل التي تستخدمينها لأننا سنضع بين يديكِ الآن طريقة الحصول على بشرة صافية بدون مكياج في خطوات بسيطة، وبمكونات متوفرة لديكِ، الآن يمكنك إدهاش الجميع بجمالكِ من خلال طرق أساسية ستجعلها الروتين اليومي، لأنها أسرار العناية بالبشرة للحصول على بشرة مشرقة، وصحية، وناصعة البياض بدون مكياج، فتابعونا وطبقي تلك الطرق وشاهدي جمالكِ.

كيف تبدين جميلة بدون مكياج

كل يوم يمر يكتشف خبراء التجميل أسرار الجمال لمساعدة المرأة التي لا تهوى استخدام منتجات التجميل.

وبالطبع هذا الأفضل حتى لا تتأذى البشرة وتصبح متهالكة، وشاحبة، مليئة بالتجاعيد، واليوم سنشارك معك أفضل اسرار العناية بالبشرة التي سردها أشهر الخبراء وأطباء الجلد:-

الحليب المجفف

احرصي دومًا قبل أن تخلدي للنوم على استخدام الحليب المجفف، لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يحافظ على نعومة البشرة.

لذا قومي بخفق الحليب المجفف مع الماء الساخن ثم طبقيه على بشرتك واتركيه حتى يجف تمامًا.

قناع الأفوكادو

يفعل العجب العجاب للبشرة، وينصح به كل خبراء البشرة وأطباء الجلد.

حيث أنه يعمل على ترطيب البشرة الجاف حتى وإن كانت متقشرة.

ويتحكم في افراز الزيوت للبشرة الدهنية، ويقلل من التجاعيد ويشد البشرة.

ويقلل من التجاعيد ويشد البشرة. لذا امزجي ثمرة من الأفوكادو + ملعقة كبيرة من العسل.

ثم طبقيها على البشرة واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

المداومة على التقشير المنتظم

تنقية البشرة من خلايا الجلد الميت والسموم، من الطرق التي تحافظ على نضارة البشرة وإعادة إحياء خلايا الجلد من جديد، لذا احرصي على التقشير بشكل منتظم باستخدام المواد الطبيعية مثل السكر البني + العسل وفرك البشرة بحركات دائرية لتنقية البشرة وترطيبها وأيضًا وتغذيتها.

استخدام واقي الشمس يحتوي على مرطب

بالطبع يتوفر أنواع كثيرة من واقي الشمس، لذا احرصي على اختيار أفضل واقي شمس يتناسب مع نوع البشرة، ولكن بجميع الأحوال يجب ألا تخرجي من المنزل وخاصة فصل الصيف بدون تطبيق واقي الشمس الذي يجب أن يحتوي على مرطب، وبمكونات آمنة على البشرة لا تتفاعل مع أشعة الشمس.

التدليك

من أهم الخطوات التي قد تهملها عدد كبير من النساء، ولكنها من الأمور المهمة التي يجب القيام بها، لأنها تعزز الدورة الدموية، وتُضيف الحيوية للبشرة وتجعلها مثالية ومشدودة.

التنظيف والترطيب

من الروتين اليومي الذي يجب أن تتم بالطرق الصحيحة، عن طريق استخدام منظف طبيعي آمن على البشرة، وكذلك المرطب يجب أن يحتوي على مواد تعمل على تغذية البشرة، بقوام خفيف قادر على أن يتغلغل لأعمق درجات الجلد، وتلك الخطوتين يجب أن تتم بشكل أساسي مرة صباحًا ومساءً، والتنظيف على مدار اليوم إذا تطلب الأمر.

إتباع العادات الصحية

لا نستطيع ألا نذكر أنه سيتوجب عليكِ سيدتي إتباع بعض العادات الصحية التي ستساهم بشكل كبير في جعل بشرتك مثالية، مثل إتباع نظام غذائي صحي مليء بالفيتامينات والمعادن، الحرص على أخذ قسط وافٍ من النوم بحيث ألا يقل عن 7 ساعات في اليوم، مع الإكثار من تناول الماء على مدار اليوم بحيث ألا يقل عن 2 لتر في اليوم.