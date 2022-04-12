حلوي كرات التمر بالبسكويت بدون سكر حلوي سهلة وسريعة وطعمها أحلي من الجاهزة

تعد حلوي كرات التمر بالبسكويت ، من أفضل الوجبات الغذائية الخفيفة التي يمكن تناولها قبل النوم، فهو أحد أنواع الفاكهة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، والتي تمد الجسم بالعديد من المغذيات ويستخدم التمر في تحضير العديد من الحلويات المختلفة، مع إضافة بعض أنواع النكهات والتوابل المتعددة التي تعطي له طعم ورائحة ذكية جداً، فهي حلوي سهلة وسريعة التحضير ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، فهي لن تأخذ وقت طويل أو مجهود في عملها وتقديمها للضيوف في جميع المناسبات والأعياد والحفلات والعزومات، فهي محببة لدي الجميع ويقبل على تناولها الأطفال والكبار لمذاقها الرائع والمتميز، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل حلوي كرات التمر بالبسكويت في المنزل بخطوات سهلة.

مكونات عمل حلوي كرات التمر بالبسكويت

هيا بنا نتعرف علي مقادير هذه الحلوي اللذيذة وهي كالتالي:-

2 كوب من العجوة.

2 معلقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

كوب ونصف من البسكوت الساده المطحون.

رشة صغيرة من جوزة الطيب.

للتغطية:-

فستق حلبي مجروش.

جوز هند مبشور.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال المقالة خطوات بسيطة لتحضير حلوي كرات التمر بالبسكويت في المنزل خطوة بخطوة وهي كما يلي:-

أولاً في طاسة على نار متوسطة، نضع ملعقتين من السمن وتترك حتى تذوب تماماً، ثم نطفئ النار ونضع العجوه ونقلب جيداً حتى تمتزج تماماً. بعد ذلك نضع العجوة في طبق عميق، ونضيف ملعقة صغيرة من القرفة ورشة من جوزة الطيب، ونصف ملعقة صغيرة من الحبهان والبسكوت، ونعجن باليد حتى نحصل على خليط متجانس. ثم تشكل كرات متوسطة الحجم، وتوضع نصف كمية الكرات في جوز الهند المبشور، والنصف الاخر في الفستق الحلبي المجروش وتغطي جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الكرات في طبق التقديم وتقدم بألف صحة وعافية.

فوائد التمر للجسم

يحتوي التمر علي عناصر غذائية عديدة وفوائد سوف نذكر لكم بعضها وهي كالتالي:-