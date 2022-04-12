ماسك النشا وزيت الزيتون من أفضل الوصفات التي تعمل على فرد وتنعيم الشعر بطريقة آمنة تماماً، فالنشا يمتلك فوائد صحية مفيدة للشعر حيث يعمل على تطويل الشعر وتقوية جذوره ويجعله ناعماً لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة التي تحافظ على الشعر، وأيضاً يتكون الماسك من زيت الزيتون الذي يحتوي على جميع العناصر اللازمة لتزويد شعرك بالتغذية السليمة والترطيب اللازم للشعر ويمنع جفافه ويجعله يبدو بمظهر صحي، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل ماسك النشا وزيت الزيتون لترطيب وفرد الشعر.

مكونات ماسك النشا وزيت الزيتون



نحتاج لعمل الماسك بعض المكونات البسيطة الغير مكلفة، وهي كالتالي:-

4 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من زيت دهن الثعبان أو زيت السمسم.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الماسك سهلة وسريعة، وتتم بخطوات بسيطة كالتالي:-

أولاً في طبق نضع أربع ملاعق كبيرة من النشا ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عسل نحل وملعقة كبيرة من زيت دهن الثعبان أو زيت السمسم. نقلب المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً ويصبح القوام كريمي، ثم نوزع الكريم على خصلات الشعر الجاف بدون غسل الشعر ثم نمشط الشعر لمدة 10 دقائق. ثم نغطي الشعر ويترك على الماسك على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالماء جيداً ثم الشامبو والبلسم. يجب تكرار استخدام الماسك على الشعر مرة كل في أسبوع للحصول على نتائج أفضل مع مراعاة تحضير الماسك قبل الاستخدام مباشرةً.

فوائد النشا للشعر

النشا من المواد الطبيعة التي تحافظ على صحة الشعر وتمنحه مظهر صحي، ومن أهم فوائده للشعر ما يلي:-