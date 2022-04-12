نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل جرة اللحمة التركية بالفخار في المقال التالي

عمر شويل - جدة لحم الفخار، اللحمة من البروتينات الهامة المفيدة للصحة التي يجب تناولها بشكل صحي وعدم الأفراط بها أو الامتناع عن تناولها كما ترغب كل أم في تحضير اشهي واحلي الأطباق المختلفة والمتنوعة ولحم يمكن التنوع في تحضيرها من خلال تحضيرها مع الخضار أو مفروم كفتة بأشكالها أو لحم الجرة في الفخار.

جرة اللحم، من الوصفات وسهلة التحضير لحم الفخار خلال شهر رمضان الكريم وكثرة العزائم نرغب في تحضير وصفات مختلفة وغير متكررة لذلك نحاول جاهد أن نقدم لكم من خلال ثقفني وصفات مختلفة مثل وصفة اليوم.

طريقة عمل جرة اللحم

نقدم لكم وصفات مختلفة ومتنوعة من خلال مقالنا ثقفني وصفة اليوم مختلفة بطريقة الشيف محمد حامد من خلال برنامج المطبخ المقدم على قناة بانوراما فود سوف نقدم لكم مقادير جرة اللحم أولا.

المقادير:

كيلو ونصف لحمة مكعبات.عدد

٢بصل مفروم .

عدد3 فص ثوم مفروم.

عدد٣طماطم مفرومة.

٣ملعقة كبيرة سمنة.

ماء مغلي.

عدد ٢فص حبهان صحيح.عدد

٣ورق لاورا .

بابريكا .

كاري

ملح فلفل أسود.

(للوجه) بصل حلقات.

عدد٤بطاطس.

جزر حلقات.

حزمة بقدونس سبع بهارات بابريكا ملح فلفل أسود .

طريقة التحضير لحم الجرة :-

في البداية نحضر طاسة ساخنة على النار نضع السمنة ثم نضع اللحمة ونشوحها ونقلب جيدا. ثم نضيف البصل والطماطم والثوم والتوابل كلها ونقلب جيداً. ثم في بوله نضع البطاطس والبصل والجزر والبقدونس والتوابل كلها ونقلب جيداً. ثم نضيف خليط البصل واللحمة ونقلب ثم في جرة “مسخنة جيداً في الفرن” نضع الخليط ونلفها بفويل وندخلها الفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل عجينة سمبوسك

أولا نحضر مكونات عجينة السمبوسك ثم نحضر مكونات الحشو:-

نصف كيلو دقيق.

معلقة صغيرة من ملح.

ربع معلقة كبيرة من بيكنج بودر.

معلقة صغيرة من سكر.

عدد2معلقة كبيرة من زبدة.

كوب حليب.

زيت للقلي .

حشوات السمبوسك

يمكن التنوع في حشو السبوسك لحمة مفرومة معصجة مع البصل ويمكن أضافه قطع صغيرة من فلفل الألوان وأضافه البهارات مثل القرفة- بهارات لحم- فلفل اسود.

يمكن أضافه حشوة ألجبنه مثل جبنه فيتا، جبنه شيدر مبشورة مضاف أليها ريحان فريش مفروم .

طريقة التحضير سمبوسك :-