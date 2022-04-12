نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سر تحضير المدلعة”.. طريقة عمل المدلعة في البيت بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة والطعم زي المحلات في المقال التالي
المدلعه هي إحدى الحلويات التي تعرف في مدينة طنطا، والتي بدأ التعرف عليها منذ فترة بسيطة، ولكنها بالفعل حققت شهرة كبيرة، بسبب طعمها الرائع وشكلها المميز فهي تحتوي على العديد من الحلويات المميزة، مثل البسبوسة والكنافة والكريمة، كما أنها يتم تزينها بصوص الكراميل، ولذلك جئنا الان لكم بطريقة تحضيرها في المنزل، فقد يصعب على الكثير من النساء القيام بذلك ولكن سوف نعرض لكم الخطوات بكل سهولة ليتم تحضيرها بنفس شكل وطعم الجاهزة.
طريقة عمل المدلعة في المنزل
المدلعة يمكن إعدادها في المنزل بنفس طعم وشكل الجاهزة، فهي بسيطة إذا تم اتباع خطوات محددة بالشكل المطلوب وسوف تنال اعجاب كل من يتناولها، وهذه الخطوات هي كالاتي:
مكونات عمل المدلعة
اولًا مكونات الكنافة التي تحتوي عليها المدلعة
- ١/٢ نصف كيلو من الكنافة.
- كوب واحد من السكر البودرة المطحون.
- نصف كوب من السمنه الذائبة تمامًا.
- ٢ كوب من الشربات الثقيل البارد.
مكونات البسبوسة التي تحتوي عليها المدلعة
- ٢ كوب من دقيق السميد.
- خمس ملاعق كبار زبادي طبيعي.
- نصف كوب من السكر.
- ربع كوب من السمن الذائبة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- كوب كبير من الشربات الخفيف الساخن.
مكونات المدلعة
- كريم شانتيه.
- كمية مناسبة من صوص الكراميل.
- صوص شيكولاته للتزين.
طريقة التحضير
- يتم إعداد الكنافة وذلك من خلال تقطيع الكنافة الى قطع صغيرة، وقومي بصب السمن الذائبة إليها واخلطيها جيدًا مع بعض حتى تتشبع بالسمن بالكامل.
- قومي بإضافة السكر إليها واعيدي الخلط مرة أخرى.
- بعد ذلك افردي الكنافة في صينية وادخليها الفرن حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي من أسفل وأعلى.
- أخرجي الكنافة، وصبي عليها الشربات واتركيها جانبًا.
- أحضري بعد ذلك البسبوسة.
- احضري دقيق السميد في وعاء مناسب الحجم.
- أضيفي إليه السكر، والبيكنج باودر، واخلطي المكونات.
- أضيفي إليه الزبادي، واضيفي أيضًا السمن الذائبة.
- اخلطي كل المكونات حتى تتجانس وتصبح عجينة طرية.
- احضري صينية مناسبة، و ادهني الصينية بالسمن.
- أضيفي إليها خليط البسبوسة.
- ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- اتركي البسبوسة حتى يصبح لونها ذهبي.
- أخرجي البسبوسة وصبي عليها الشربات الخاص بها، واتركيها أيضًا.
- احضري الان قالب مناسب للتقديم.
- أضيفي طبق من الكنافة بعد فركها في اسفل القالب.
- ثم افردى فوقها طبقة كريم شانتيه.
- ثم أضيفي بعد ذلك طبقة من البسبوسة.
- ثم طبقة كريم شانتيه مرة أخرى.
- وافركي الكريم جيدًا، ثم يتم تزينها بالكراميل والشيكولاتة حسب الشكل المناسب، ويتم إدخالها الثلاجة حتى تتماسك، ويتم تقطيعها وتقديمها بألف هنا وشفا.
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