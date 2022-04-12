“سر تحضير المدلعة”.. طريقة عمل المدلعة في البيت بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة والطعم زي المحلات

المدلعه هي إحدى الحلويات التي تعرف في مدينة طنطا، والتي بدأ التعرف عليها منذ فترة بسيطة، ولكنها بالفعل حققت شهرة كبيرة، بسبب طعمها الرائع وشكلها المميز فهي تحتوي على العديد من الحلويات المميزة، مثل البسبوسة والكنافة والكريمة، كما أنها يتم تزينها بصوص الكراميل، ولذلك جئنا الان لكم بطريقة تحضيرها في المنزل، فقد يصعب على الكثير من النساء القيام بذلك ولكن سوف نعرض لكم الخطوات بكل سهولة ليتم تحضيرها بنفس شكل وطعم الجاهزة.

طريقة عمل المدلعة في المنزل

المدلعة يمكن إعدادها في المنزل بنفس طعم وشكل الجاهزة، فهي بسيطة إذا تم اتباع خطوات محددة بالشكل المطلوب وسوف تنال اعجاب كل من يتناولها، وهذه الخطوات هي كالاتي:

مكونات عمل المدلعة

اولًا مكونات الكنافة التي تحتوي عليها المدلعة

١/٢ نصف كيلو من الكنافة.

كوب واحد من السكر البودرة المطحون.

نصف كوب من السمنه الذائبة تمامًا.

٢ كوب من الشربات الثقيل البارد.

مكونات البسبوسة التي تحتوي عليها المدلعة

٢ كوب من دقيق السميد.

خمس ملاعق كبار زبادي طبيعي.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من السمن الذائبة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كوب كبير من الشربات الخفيف الساخن.

مكونات المدلعة

كريم شانتيه.

كمية مناسبة من صوص الكراميل.

صوص شيكولاته للتزين.

طريقة التحضير