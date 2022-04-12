بمكونين فقط اصنعي بنفسك ماسك القهوة السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر ماسك القهوة ، من أفضل أنواع الوصفات الطبيعية المنتشرة حول العالم، التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الجلدية والبقع الداكنة التي تسببها أشعة الشمس، وتهدئة البشرة والتخلص من الالتهابات وتقليل الخطوط الرفيعة وتجاعيد الوجه، وأيضاً تعتبر مقشر طبيعي لإزالة خلايا الجلد الميت وتعتبر أيضاً مصدر جيد لمضادات الأكسدة، ودائماً نجد أن القهوة مكون رئيسي في ماسكات وكريمات العناية بالبشرة الخاصة بالتفتيح، ولذا يبحث الكثير منا عن وصفات طبيعية آمنة للعناية بالبشرة، لأنها أكثر أمانا من المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، ونحن من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل ماسك القهوة السحري لتفتيح البشرة وجعلها صافية وبيضاء.

مكونات عمل ماسك القهوة



يحتوي هذا القناع علي مكونات طبيعية 100% سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد الساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير ماسك القهوة في المنزل للبشرة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

أولاً في طبق نضع ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة صغيرة من ماء الورد الساخن، ونقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء والصابون الخاص به، ويجفف بواسطة منشفه من القطن. ثم نوزع القنلع على كامل الوجه والرقبة وندلك بحركات دائرية لمدة دقيقة، ويترك لمدة 10 دقائق فقط للحصول على نتائج أفضل. بعد مرور الوقت المحدد يغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم البارد لغلق المسام والحصول على أفضل النتائج. يجب مراعات عمل هذا الماسك مباشر عند الاستخدام ولا يجب الاحتفاظ به في الثلاجة.

فوائد القهوة للبشرة

تعرفي من هنا علي بعض فوائد هذا القناع للبشرة وهي كما يلي:-