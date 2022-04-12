نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونين فقط اصنعي بنفسك ماسك القهوة السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي
يعتبر ماسك القهوة ، من أفضل أنواع الوصفات الطبيعية المنتشرة حول العالم، التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الجلدية والبقع الداكنة التي تسببها أشعة الشمس، وتهدئة البشرة والتخلص من الالتهابات وتقليل الخطوط الرفيعة وتجاعيد الوجه، وأيضاً تعتبر مقشر طبيعي لإزالة خلايا الجلد الميت وتعتبر أيضاً مصدر جيد لمضادات الأكسدة، ودائماً نجد أن القهوة مكون رئيسي في ماسكات وكريمات العناية بالبشرة الخاصة بالتفتيح، ولذا يبحث الكثير منا عن وصفات طبيعية آمنة للعناية بالبشرة، لأنها أكثر أمانا من المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، ونحن من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل ماسك القهوة السحري لتفتيح البشرة وجعلها صافية وبيضاء.
مكونات عمل ماسك القهوة
يحتوي هذا القناع علي مكونات طبيعية 100% سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد الساخن.
طريقة التحضير
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير ماسك القهوة في المنزل للبشرة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- أولاً في طبق نضع ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة صغيرة من ماء الورد الساخن، ونقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء والصابون الخاص به، ويجفف بواسطة منشفه من القطن.
- ثم نوزع القنلع على كامل الوجه والرقبة وندلك بحركات دائرية لمدة دقيقة، ويترك لمدة 10 دقائق فقط للحصول على نتائج أفضل.
- بعد مرور الوقت المحدد يغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم البارد لغلق المسام والحصول على أفضل النتائج.
- يجب مراعات عمل هذا الماسك مباشر عند الاستخدام ولا يجب الاحتفاظ به في الثلاجة.
فوائد القهوة للبشرة
تعرفي من هنا علي بعض فوائد هذا القناع للبشرة وهي كما يلي:-
- يعمل علي علاج حروق الشمس والتخفيف من الحكة، والتخلص من التصبغات الجلدية والبقع الداكنة.
- يعمل علي إزالة خلايا الجلد الميتة وإزالة الرؤوس السوداء والقضاء على حب الشباب والبثور.
- كما أنه يعمل علي إصلاح ومعالجة أضرار البشرة التي تسببها أشعة الشمس.
- معالجة الهالات السوداء حول العين، وانتفاخ منطقة تحت العين.
- تهدئة البشرة المتهيجة وتخفيف الاحمرار ومقاومة الالتهابات.
- تعمل على تحفيز الأوعية الدموية الموجودة في البشرة، وعلاج التمدد وتقوية تدفق الدم.
- تعزز مرونة الجلد وتخفيف تراكم الدهون الزائدة، في الخلايا الجلدية التي تظهر على الوجه.
- تعمل على تقشير البشرة وتنظيف المسام من الأوساخ، ومقاومة انسداد المسام الذي قد يؤدي إلي تراكم البكتيريا.
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