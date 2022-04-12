نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيه على شعرك 30 دقيقة لتكثيف وتطويل الشعر بجنون شعرك هيطول وينمو دون توقف وبسرعة الصاروخ في المقال التالي
مشكلة قصر الشعر من المشكلات التي تزعج العديد من الفتيات لأن الشعر الطويل هو الذي يجعل الفتيات يظهرون بمظهر جذاب وجميل، ويعتبر الشعر الطويل يمثل حلم كبير لأي فتاة تمتلك شعر قصير وتريد تطويله، وتلجأ هؤلاء الفتيات للوصول إلى هذا الحلم إلى إستخدام الوصلات التي يتم علمها في بعض المراكز التجميلية والتي يتم تركبيها بأغلى الاسعار، ولكن هذه الطريقة من الطرق المحرمة شرعيا لذلك علينا بأن نبتعد عن هذه الطريقة، ولا توجد هناك طريقة لتطويل الشعر أقوى من الوصفات الطبيعية التي تحتوي هذه الوصفات على العديد من خلطات الزيوت التي تعمل على تغذية الشعر من الجذور إلى الأطراف وتطويل الشعر خلال عشرة أيام فقط بشكل مذهل وجذاب يعمل على لفت الأنظار للكثير من الناس.
وتعتبر وصفة زيت الخروع هي من أقوي الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر بشكل ملحوظ مع مجموعة من الزيوت الأخرى التي تعمل على تغذية الشعر لمنع التساقط وتكثيف الشعر والمحافظة عليه، وللتمتع بهذا الشعر قومي بعمل المكونات التي سوف نقدمها وطريقة تحضير هذه المكونات بالطريقة الصحيحة للتمتع بهذا الشعر.
تعد مجموعة خلطات الزيوت الطبيعية هي من أقوي الخلطات التي تعمل على إطالة الشعر بشكل عجيب، حيث يعتبر زيت الخروع هو من أكثر الزيوت التي تعمل على إطالة الشعر بشكل طبيعي وجميل، لأن الشعر يمثل زينه كل إمرأة خاصة الشعر الطويل وتجعلكي هذه الوصفة تتمتعين بشعر جميل وطويل مما يجعلك تعملين على لفت الأنظار
مكونات عمل خلطة لتطويل الشعر بجنون
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتان صغيرتان من الفازلين الطبي.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل خلطة لتطويل الشعر بجنون
- أحضري طبق نظيف متوسط الحجم وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب المكونات ببعضها جيدا.
- بعد تقليب مكونات الزيوت جيدا ببعضها قومي بإضافة ملعقتان صغيرتان من الفازلين الطبي وقومي بتقليب المكونات جيدا ببعضهما مرة أخرى حتى تتجانس وتصبح مخلوط كريمي.
- قومي بتمشيط شعرك بالمشط الخشبي وعليكي بقسمه إلى قسمين.
- بعد ذلك ضعي هذه الوصفة على شعرك وفي جميع بصيلات الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- أتركي هذه الوصفة على شعرك لمدة تصل من ثلاثون دقيقة إلى أربعون دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر ثم نشفيه جيدا، وإستخدمي زيت الخروع كدهان لشعرك وكرري عمل هذه الوصفة يوميا، وبعد مرور عشرة أيام من هذه الوصفة سوف تلاحظين النتيجة المبهرة والشعر الطويل الذي تحلمين به وبدون تكلفة ولا مجهود.
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