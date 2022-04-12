نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية قبل العيد ماسك الحليب والعسل بثلاث مكونات فقط للحصول على بشرة صافية في المقال التالي
يعد ماسك الحليب والعسل ، من أجمل الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة وعلاج الجفاف والتخلص من التجاعيد وعلامات التقدم في السن، حيث يعمل الحليب الدافئ الموجود في الوصفة على مكافحة الشيخوخة وعلامات التقدم في السن وتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الجلدية، فهو من أكثر الوصفات التي تحتوي على مواد طبيعية آمنة على البشرة، وينصح به خبراء التجميل من أجل الحفاظ على البشرة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل ماسك الحليب والعسل في المنزل بخطوات بسيطة.
مكونات عمل ماسك الحليب والعسل
هيا بنا نتعرف علي أبسط المكونات لعمل هذا الماسك الرائع للبشرة وهي كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة من عسل نحل.
- نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير ماسك الحليب والعسل للبشرة وهي كالتالي:-
- أولاً في طبق نضع ملعقة كبيرة من الحليب السائل، وملعقة كبيرة من عسل نحل، ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح متجانس وكريمي.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء والغسول الخاص بالبشرة، وتجفيف بواسطة منشفه من القطن.
- ثم نوزع الماسك على كامل الوجه والرقبة، وندلك بحركات دائرية لمدة دقيقة، ويترك على البشرة لمدة 20 دقيقة.
- ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد، لغلق المسام والحصول على نتائج أفضل.
فوائد ماسك الحليب والعسل للبشرة
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض فوائده للبشرة وهي كالتالي:-
- يعمل على ترطيب البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، الصحية التي تعمل على حماية الجلد من الجفاف.
- يساعد على تخفيف بعض أنواع المشكلات الجلدية، التي تصيب البشرة وأعراض الحساسية الجلدية وعلاج الندبات.
- يساعد على تفتيح لون البشرة ومقاومة بعض أنواع التصبغات الجلدية، والبقع البنيه الداكنة واسمرار البشرة.
- يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة وتخفيف الاحمرار، لاحتوائه على مكونات طبيعية تحسن من حالة البشرة.
- يحتوي على بعض أنواع المركبات الكميائية، التي تساعد على تنظيف الوجه والتخلص من الدهون المتراكمة والاوساخ.
- يساهم في التخلص من خلايا الجلد الميتة وتنظيف مسام الوجه، وخفض فرص ظهور حب الشباب والبثور.
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