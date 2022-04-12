أكلات بالبيض بأسهل وأسرع طريقة بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وشهي

أكلات بالبيض ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مختلفة ومبتكرة وشهية ولذيذة أيضاً لتحضير البيض لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلا من الطرق التقليدية، ونظرا لأن البيض تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة شهية وسهلة لعمل البيض حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها المميز والخاص الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى شكلها الخرافة، كما يمكنكم تجربة الباذنجان المقلي بالخلطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أكلات بالبيض بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات أكلات بالبيض

تتكون أكلات بالبيض من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم ناعم.

كوب سبانخ ورق.

3 ملاعق كبيرة من الطماطم المفروم ناعم.

2 بيضة.

فلفل أسود.

ملح.

3 ملاعق كبيرة من الجبنة الفيتا مقطعة مكعبات صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من الجبنة الموزاريلا المبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

خبز التورتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلا من شرائه).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على أكلات بالبيض بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت والبصل الأخضر المفروم ونقلب باستمرار حتى يذبل.

ثم نضيف أوراق السبانخ ونقلب باستمرار لبعص الوقت.

ثم نضيف الطماطم المفروم ناعم ونقلب من وقت لآخر حتى تنضج قليلا.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه البيض ورشة ملح وفلفل أسود، ثم نخفق بالشوكة.

ثم نسكب البيض في المقلاة على شكل قرص، ثم نغطي المقلاة ونترك البيض ينضج على نار هادئة.

ثم نضيف مكعبات الجبنة الفيتا والجبنة الموزاريلا المبشورة ونتركها حتى تذوب الدبنة الموزاريلا.

بعد ذلك نثني قرص البيض ونضغط عليه بالملعقة، ثم نرفعه من على النار.