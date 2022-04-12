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اخفي الشيب قبل العيد.. مكون معجزة للتخلص من شيب الشعر تبحث الكثير من السيدات التي بدأ الشيب يغزو شعرهن عن وصفات وصبغات تخلصهن من الشعر الأبيض وكانت وصفة الملح للقضاء على الشعر الأبيض واحدة من أفضل تلك الوصفات وقامت بتجربتها الكثير من السيدات، فالشعر الأبيض لا يظهر فقط بسبب التقدم في العمر وإنما له عدة عوامل وأسباب، ولذلك فهو مشكلة مزعجة حيث أنه أحيانًا يظهر على الفتيات الصغيرة في العمر ويؤثر بشكل كبير في أنوثتها ومظهرها أمام الناس. وصفة الملح للقضاء على الشعر الأبيض المكونات:- ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

كريم الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت فيتامين E. خطوات وطريقة التحضير والاستخدام:- قومي بوضع الملح في بخار ماء حتى يذوب قليلًا ثم قومي بوضع الفازلين على النار وبعد ذلك أضيفي الثلاث مكونات إلى بعضهم البعض حتى يمتزجوا.

اغسلي شعرك ثم قومي بفرد الخليط على شعرك وأكثري منه على المناطق التي يكثر بها الشعر الأبيض وضعي طبقة كثيفة عليها.

كرري الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا حتى يختفي الشيب تمامًا وستظهر النتائج بعد أسابيع قليلة. ما هي أسباب ظهور الشعر الأبيض؟ يعمل نقص فيتامين دال إلى ظهور الشعر الأبيض بنسبة كبيرة في الشعر حتى وإن كان عمرك صغيرًا وكي تتجنبي نقص الفيتامين يجب أن تعرضي نفسك للكثير من أشعة الشمس.

تناول الأطعمة الدسمة التي تؤثر على هرمونات الجسم وتؤثر في الشعر ولونه وصحته.

كما أن تناول الأطعمة التي تؤثر على الغدة الدرقية والنخامية لها عامل كبير في إصابة الشعر بالشيب.

وكذلك يعمل نقص فيتامين ب12 إلى حدوث مشكلة الإصابة بالشيب في وقت مبكر ونقص الزنك والحديد.

تعريض الشعر إلى الكثير من المواد الكيميائية مثل الروائح النفاذة والشامبو لفترة طويلة.

عوادم السيارات وأي عوامل خارجية تؤثر في الهواء تؤدي إلى تسمم الشعر مما يزيد من سرعة ظهور الشعر الأبيض.

اضطرابات الجهاز العصبي والنفسية الغير متزنة وكذلك العصبية المفرطة هي من أكثر عوامل ظهور الشعر الأبيض في الرأس.

عدم الاهتمام بفروة الرأس بالشكل الكافي وترك القشرة بدون أن تعالجيها وتقضي عليها بشكل كامل. عمر شويل - جدة اخفي الشيب قبل العيد.. مكون معجزة للتخلص من شيب الشعر نهائيا وللابد بطريقة طبيعية بدون صبغات - ثقفني

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