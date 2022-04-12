انسي العطش.. أفضل مشروبات على السحور لمنع العطش والجوع في رمضان

شهر رمضان يواجه الكثير من الأشخاص التي تعمل خلال اليوم مشكلة كبيرة فيه وهي الشعور المستمر بالعطش، وقد يلجأن إلى تناول كمية كبيرة من المياه خلال فترة الليل وعلى السحور ولكن الشعور ذاته يظل يراودهم لأن الجسم قد يفقد كل المياه الموجودة فيه من خلال العرق، ولهذا فقد نتعرف معا على مجموعة من المشروبات التي تساعد في التقليل من الشعور بالعطس وعدم الرغبة في تناول الطعام من خلال السطور التالية وفقا لما جاء عن المتخصصون.

أفضل مشروبات على السحور لمنع العطش والجوع

تحتاج جميع الأشخاص وبالأخص الذين يعملون في أعمال شاقة ومتعبة إلى تناول المشروبات التي تساعدهم في التخلص من العطش والرغبة في تناول الماء خلال اليوم وهذه المشروبات هي:

مشروب العرق سوس:

هذا المشروب واحد من المشروبات المرتبطة بشهر رمضان المبارك، حيث أنه ذو مذاق مميز ويحتوي على قيمة غذائية عالية للغاية.

وقد يساعد في التقليل من الشعور بالإجهاد ويعمل على تهدئة المعدة من الاضطرابات الموجودة فيها.

وهذا بالإضافة إلى أنه يعوض الجسم بالعديد من العناصر التي يكون بحاجة إليها ويعتبر مصدر جيد للطاقة.

وبالتحديد في حالة تناول هذا المشروب مع ثلاث ثمرات من البلح الطري.

مشروب شاي الجنزبيل

هذا المشروب يتميز بأنه من المشروبات التي تساعد في المحافظة على رطوبة الجسم وقد يساعد في بقاء السوائل في الخلايا,.

كما أنه فعال في تقليل الرغبة في تناول الطعام خلال فترة الصيام.

وقد يساعد في التخلص من التعب والإرهاق الشديد الذي يعاني منه الشخص.

شاي البابونج

شاي البابونج واحد من المشروبات الرمضانية أيضا لأنه فعال في المحافظة على رطوبة الجسم.

ويساعد في تحسين الجسم والتخلص من الإرهاق والتعب الشديد الذي يتعرض له الجسم.

الزبادي