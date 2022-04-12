هتخسي بسرعه الصاروخ… اقوى مشروب حارق للدهون كوب يوميا في السحور هتخسي17 كيلو بدون تعب

هتخسي بسرعه الصاروخ… اقوى مشروب حارق للدهون إلى كل الراغبين في الحصول على وزن مثالي وجسم نحيف تعرفي على طريقة تحضير مشروب بذور الكتان للتخسيس، حيث تعتبر بذور الكتان بمثابة وجبة غذائية كاملة ومتكاملة فهي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة وضرورية لصحة الجسم كما أن مشروب الكتان يساهم في إشباع البطن إلى حد كبير لأنه من المشروبات الثقيلة التي لا يسهل هضمها ويبقى موجودًا في المعدة لفترة طويلة تساعد على الشبع وتناول كميات بسيطة من الطعام خلال اليوم.

طريقة تحضير مشروب بذور الكتان للتخسيس

المكونات:-

ملعقة واحدة كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

ملعقة قرفة كبيرة.

عسل للتحلية.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

خطوات وطريقة التحضير:-

قومي بوضع الماء في قدر معدني على النار واتركيه يغلي لمدة ثلاث دقائق.

بعد ذلك ضعي بذور الكتان المطحونة والقرفة في الوعاء واتركيه يغلي مرة أخرى لمدة عشر دقائق مع التقليب.

ارفعي القدر من على النار واتركيه يبرد ثم قومي بتصفيته وتحليته بالعسل بحسب رغبتك.

فوائد بذور الكتان لتخسيس الوزن الزائد

أما بالنسبة إلى فوائد بذور الكتان لتخسيس الوزن فهي تتمثل فوائدها في كل مما يلي:-