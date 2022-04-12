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لازم تجربيهم.. احلي خمس طرق جديدة للقطايف بحشوات مختلفه من احلي الحلويات في شهر رمضان المبارك، ولذلك نقدم لكم خمس طرق جديدة للقطايف حتى تقومي بتحضيرها في عزومات رمضان المختلفة وحتى تكوني متميزة في هذه الأيام، فمن المعتاد في تحضير القطايف هي وضع المكسرات بداخلها ولكن هناك عدة وصفات مختلفة يمكنك من خلالها تحضير القطايف، فالقطايف هي حلوى شهيرة نقوم بتحضيرها خصيصًا في رمضان واقترن اسمها أخيرًا بشهر رمضان وبلياليه العظيمة. وصفة القطايف باللبنة والزيتون قومي بإحضار عجينة القطايف سواء جاهزة أو قمتي بتحضيرها في المنزل وقومي بتقطيع الزيتون والبابريكا والزعتر والكمون والفلفل الأسود.

ضعي كل المكونات السابقة بداخل القطايف وأغلقي جميع جوانبها تمامًا ثم قومي بتقديمها باردة على وجبة السحور أو كمقبلات في أي وقت. 2. وصفة القطايف بالجبنة أحضري أي نوع من أنواع الجبنة التي تفضلينها ثم قومي بتجهيز عجينة القطايف وابدئي في حشوها بالجبنة سواء بنوع واحد أو بأكثر من نوع.

قومي بقلي القطايف في الطاسة وبها نسبة صغيرة من الزيت وقلبيها جيدًا ثم أخرجيها على مناديل ورقية وقومي برّشها بحبة البركة. 3. وصفة القطايف بالشيكولاتة والفستق أحضري كمية مناسبة من شيكولاتة النوتيلا والفستق وقلبيه مع بعضهم ثم قومي بحشو القطايف بحشوة النوتيلا بالفستق.

أغلقي القطايف من كل الجوانب حتى لا تتناثر منها الحشوة ثم قومي بتقديمها بجانب أي مشروبات ويمكنك تقديمها باردة وتناوليها بعد وجبة الإفطار في رمضان. 4. وصفة القطايف بالقشطة مقادير الوصفة:- قطايف جاهزة.

نصف كيلو قشطة طازجة.

عسل أبيض بمقدار ربع كوب كبير.

فستق. خطوات التحضير:- ضعي القشطة والعسل في وعاء واحد وقلبيهم جيدًا ثم أحضري القطايف وقومي بحشوها بخليط العسل والقشطة.

رشي الفستق على القطايف ثم قومي بغلقها جيدًا حتى تصبح جاهزة للتقديم. 5. وصفة القطايف بالبلح المكونات:- بلح.

عجوة.

قطايف طازجة.

لوز.

قرفة.

لوز.

حبهان.

سكر مطحون.

زيت قلي. خطوات التحضير:- احشي القطايف باللوز والبلح والقرفة والحبهان وأغلقيها من كل جوانبها ثم ادهنيها بالزيت.

ضعي القطايف في الفرن أو قومي بتحضيرها في طاسة القلي ثم قومي بتزيينها بالسكر.د عمر شويل - جدة لازم تجربيهم.. احلي خمس طرق جديدة للقطايف بحشوات مختلفه وطعم مميز في رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لازم تجربيهم.. احلي خمس طرق جديدة للقطايف بحشوات مختلفه وطعم مميز في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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