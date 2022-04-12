ضع زيت جونسون على الشبة لن تصدق النتائج مدهش ندمت إني ما عرفتها من زمان جربيها بنفسك

تعاني الكثير من السيدات من كثرة الترهلات في الجلد إلى جانب كثرة الشوائب على البشرة وتواجد كثير من البقع الداكنة على الوجه والجسم والأسمرار حول الشفاه إلى جانب حروق البشرة الناتجة عن تعرض الوجه لأشعة الشمس الحارقة إلى جانب تجاعيد البشرة والخطوط الناتجة عن تقدم السن وأن هذه المشاكل يمكن حلها عن طريق زيت جونسون والشبة حيث يتميز الزيت بمدى قدرته على ترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد وتساعد الشبة في تفتيحها وتنظيفها وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة إلى جانب نصائح العناية بالبشرة من خلال هذا المقال.

وصفة زيت جونسون والشبة

أن هذه الوصفة مهمة جدا لجميع السيدات والفتيات وعندما نقوم باستخدامها لا نستطيع الاستغناء عنها أبدا وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

زيت جونسون.

شبة.

لبن نيدو.

ماء ورد.

نشا.

طريقة التحضير:

نحضر بولة صغيرة ونضع بها الماء لبن النيدو مع النشا ونقلبهم جيدا حتى تمام التجانس.

نضع عليهم الشبة ويجب أن تكون مطحونة جيدا ونقلبها معهم حتى تتجانس أيضا.

نقوم بوضع ماء الورد على الخليط ونقلبه جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بوضع ملعقتين من زيت الجونسون على الخليط.

نعمل على تقليب المكونات جيدا ونقوم بوضعه على البشرة ونتركه حتى يجف تماما.

نغسل الوجه بالماء الفاتر وتنشيفه جيدا.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على أفضل النتائج.

نصائح العناية بالبشرة

يجب أن نعتني ببشرتنا دائما حتى تبقا نضرة وعدم ظهور علامات تقدم السن في وقت باكر عليها ويجب أن نعمل على تغذيتها دائما وسوف نوضح طرق العناية بها من خلال النقاط التالية..