نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب رمضاني شهير ينقص وزنك بشكل مذهل فى وقت قياسي ويعالج كل هذه الأمراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجد الكثير فى شهر رمضان الكريم فرصة عظيمة لإنقاص الوزن نظرا لنقص وجبة من الوجبات وقضاء ساعات طويلة بدون تناول الطعام، ولكن لا يعد هذا فقط كافيا لخسارة الوزن بل يجب البحث عن الأطعمة والمشروبات التي يمكنها أن تساعد فى ذلك، وكشف بعض الدراسات عن مشروب سحري يعتاد الكثير على تناوله يوميا فى شهر رمضان دون معرفة مفعولة الهائل فى إنقاص الوزن فى وقت سريع، والذي سنتعرف عليه فى الآتي.

فوائد الخروب لإنقاص الوزن

كشفت الدراسات أن الخروب يعد مشروب مثالي لإنقاص الوزن فى وقت قياسي نظرا لغناه بالألياف الغير قابلة للذوبان والتي لها دور هائل فى تحسين عملية التمثيل الغذائي وبالتالي تسهيل عملية الهضم ومنع التعرض لاضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإصابة بالإمساك.

كما أن الألياف تساعد بشكل كبير على الشعور بالشبع لفترات طويلة وهو ما يعد رائع لتجنب التناول المفرط للطعام الذي يؤدى إلى زيادة الوزن، كما أظهرت الدراسات أن الألياف تؤدى إلى خفض هرمون الجوع “جريلين” ويعزز من أكسدة الدهون مما يساعد فى الحفاظ على الوزن الصحي للجسم.

يعالج مرضى السكر

تساعد الألياف المتواجدة فى الخروب على التحكم فى مستويات السكر فى الدم وإدارته بشكل جيد ولكن يجب الحرص أيضا من عدم الإفراط فى تناول الخروب لأنه يحتوى على نسبة ليست بالقليلة من السكر الطبيعي، كما أنه إذا تم الانتظام فى تناول الألياف كجزء من النظام الغذائي الصحي يعمل هذا على تقليل فرصة تعرضك للإصابة بمرضي السكر.

علاج فعال للإسهال

كما ذكرنا أن الخروب يساعد فى تعزيز الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء نظرا لاحتوائه على مادة تسمى “البوليفينول” وهى مادة قابلة للذوبان فى الماء وتتواجد فى الكثير من الخضروات والفاكهة وتسعد فى حماية الأمعاء من البكتيريا الضارة أو الفيروسات التي قد ينتج عنها الإصابة بالإسهال.

خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

تعمل الألياف المتواجدة فى مشروب الخروب على إدارة مستوى الكوليسترول والتحكم به والحماية من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، وبالتالي هو يعد مشروب هائل للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول بالجسم.