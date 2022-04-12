نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباغة طبيعية للشعر باللون البني تغطي الشيب من أول استعمال ومقوية للشعر بدون اوكسجين رطوبة ولمعان رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسبب الصبغات الكيميائية أضرار متعددة للشعر مثل التساقط وضعف الشعر وتلف أنسجة الشعر كما أنها لا يدوم لونها في الشعر طويلا وتسبب ظهور الشعر الأبيض مرة أخري بشكل أكثر كثافة, مما يؤدي على المدي البعيد الي التعرض للفراغات والصلع, ولذلك من الأفضل تجنب استخدام هذه الصبغات بسبب تأثيرها الضار والأتجاه الي استخدام الطرق الطبيعية, وهناك العديد من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لصبغ الشعر بسهولة, وسنوضح في السطور التالية خطوات تجهيز صبغة طبيعية في البيت تغطي الشعر الأبيض تمامًا.

كيفية استخدام البنجر والقهوة لصبغ الشعر باللون البني في البيت

دائما ما يرغب الكثير في التخلص من الشعر الأبيض بشكل سريع وفعال دون وقوع أي ضرر للشعر وتعد صبغة البنجر والقهوة أفضل أختيار فبجانب أنها تكسب الشعر اللون البني الأمع وتغطي أي شعر أبيض موجود إلا أن لها فوائد أخري للشعر منها أنها تقوي بصيلات الشعر بشكل كبير, وتساعد في علاج التساقط وتقليله حيث أن البنجر محتواه من الحديد عالي جدا وبالتالي يغذي بصيلة الشعر, ويتم تجهيز هذه الصبغة بالطريقة التالية:-

نقوم بتقشير كمية من البنجر وبعد ذلك نقوم بخلطة في الخلاط ونصفي الماء الموجودة به.

نضع الماء على النار ونضع معها معلقتين قهوة ومعلقتين من زيت القرفة نترك الخليط على النار يغلي وبعد ذلك نرفعه ونتركه يبرد.

نقوم بتقسيم الشعر وذلك لضمان أن تصل الصبغة الي كل أجزاء الشعر وبعد أن نوزعها على الشعر نغطيه ونتركه خمس ساعات.

ننظف الشعر من الصبغة وبعد ذلك يجب الحرص على استخدام زيت سمسم عليه كل يوم للحفاظ على لونه البني أطول فترة.

خطوات عمل صبغة للشعر بقشور البطاطس

قشور البطاطس من المكونات التي قد لا يصدق الكثير أنه يمكن استخدامها لصبغ الشعر الأبيض فهي فعالة جدًا ولها أهمية كبيرة للشعر ويتم استخدامها عن طريق تنظيف البطاطس ونفصل عنها القشرة ونضعها في إناء ونضع مع قشور البطاطس كوب ماء ومعلقة شاي ونقلبهم معًا وبعد ربع ساعة نرفع الخليط ونصفيه وبعد أن يهدأ نرش منه على الشعر نصف ساعة ونشطفه.