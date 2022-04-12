نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب سكر تعالي اقولك طريقة عمل حلوي الجيلاتين بدون نشا ولا بيض أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجيلاتين عبارة عن مادة هلامية بيضاء لها قوام لزج ويمكن استخراجها من أصل نباتي أو حيواني ويستخدم في أغراض متعددة في الطهي مثل استخدامه في العديد من أنواع الحلويات أو الأكلات, ومن أكثر الحلويات الشائع استخدام الجيلاتين بها هي حلوي الجيلاتين التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير ويحبها الكبار والصغار, ويمكن تجهيزها في البيت بخطوات بسيطة جدًا دون الحاجة الي استخدام مكونات مثل النشا أو البيض, وهو ما سنوضحه في هذا المقال بالتفصيل من أفضل طريقة سهلة لتجهيز حلويات الجيلاتين في البيت.

طريقة عمل حلوي الجيلاتين

ماهي المقادير التي يجب إحضارها لعمل حلوي الجيلاتين

كوب سكر.

معلقتين جيلاتين.

معلقتين ليمون.

معلقة عسل.

معلقة ماء ورد.

لون طعام.

نصف كوب ماء.

خطوات إعداد حلوي الجيلاتين في البيت بشكل سريع

حلويات الجيلاتين من أكثر الحلويات التي يفضلها الأطفال ويرجع ذلك الي ألوانها وأطعمتها المختلفة التي تجذب الأطفال ولتجنب شراء حلويات الجيلاتين الجاهزة التي يتم حفظها في مواد ضارة على الصحة يمكن تجهيزها في البيت بالطريقة التالية:-

نضع السكر في إناء على النار الهادية ونترك السكر دون أي تقليب حتى يذوب تمامًا.

نضيف على السكر الماء ونقلبهم معا ونتركهم حتى يصلا لمرحلة الغليان وبعد ذلك نضيف الليمون وماء الورد والجيلاتين.

نضيف العسل ونقلبهم خمس دقائق ونرفع الخليط من النار ونقوم بتقسيمه الي كميات ونضع على كل كمية اللون المفضل ونقلبه جيدا.

بعد أن يبرد الخليط نضعه في القوالب السيليكون بالأشكال المفضلة ونتركه ساعتين في الثلاجة حتى يتماسك.

نفرغ القوالب من الخليط وبعد ذلك نضع الحلوي في طبق به كمية من السكر ونقلبها به وبعد ذلك نقدمها.

أهمية الجيلاتين الصحية للجسم

الجيلاتين هو مصدر للبروتين الذي يساعد في تكوين الأنسجة والخلايا ويقوي العظام, كما انه مليئ بالألياف التي تساعد في العديد من الوظائف في الجسم منها الهضم والتخلص من سموم الجسم, ويحتوي الجيلاتين على عناصر أيضا مهمة للجسم منها الزنك التي يفيد في صحة الأعصاب ويقلل من التعرض للألتهاب في الجسم وخاصة في الأعصاب.