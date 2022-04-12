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صاروخ التبييض للعرايس.. كريم الفازلين والليمون مثل السحر الفازلين واحد من المكونات السحرية التي تستخدم في ترطيب البشرة والشعر ويحميها من الجفاف وخشونة البشرة التي تظهر في الجلد وتؤثر على جمال المرأة، وقد يكون الحل السحري هو استخدام هذا الكريم الفعال في الحصول على بشرة نقية وخالية من الجفاف التي تعاني منه، وبالتحديد في حالة إضافة الليمون عليها للحصول على بشرة نقية وخالية تماما من الشوائب الموجودة بها. كريم الفازلين والليمون مثل السحر لتفتيح وتبييض الجسم يمكن استخدام الفازلين مع الليمون من أجل ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف التي تعاني منه.

من خلال إضافة ملعقة من الفالين مع واحدة من الليمون المعصور جيدا.

ومن ثم تخلط المكونات جيدا وبعدها تغسل البشرة ويوضع عليها ويترك لمدة ربع ساعة فقط.

وبعدها تغسل البشرة جيدا حتى يتم القضاء على الرؤوس السوداء الموجودة في الأنف من خلال تدليك البشرة بالفازلين. حمام مائي لترطيب البشرة يمكن استخدام الفازلين في ترطيب البشرة من خلال وضع ملعقة فازلين في وعاء ويوضع في حمام ماء ومن ثم التقليب حتى يذوب تماما.

ومن ثم يتم إضافة ملعقة من النشا على المكونات وتقلب وتترك حتى تبرد تماما ومن ثم يتم وضعه في علبة مغلقة.

ويتم استخدامه يوميا على بشرة نظيفة تماما، وبعدها يغسل بالماء ويتم استخدام ماء الورد لغلق مسام البشرة. ماسك الفازلين لإزالة حبوب البشرة يمكنك الآن التخلص من الحبوب وآثار الحبوب التي تغير من الشكل العامل للوجه من خلال إضافة ملعقة من الفازلين مع واحدة من الليمون.

وتقلب المكونات جيدا ومن ثم يتم إضافة ملعقة نشا والتقليب جيدا حتى تتجانس المكونات.

وبعدها يتم وضع الخليط على المنطقة التي يظهر بها الحبوب.

تترك لمدة ربع ساعة وبعدها تغسل جيدا حتى يتم القضاء على البثور السوداء.

وهذا بالإضافة إلى أنه يساعد في القضاء على الجلد الميت والخلايا التالفة. زيت الزيتون لترطيب البشرة من الممكن استخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند في ترطيب البشرة.

وهذا من خلال وضع ملعقة من زيت الجوز وزيت الزيتون في وعاء حتى تسخن المكونات.

ومن ثم يتم تدليك البشرة بالمكونات حتى تتشربها البشرة جيدا. عمر شويل - جدة صاروخ التبييض للعرايس.. كريم الفازلين والليمون مثل السحر لتفتيح وتبييض الجسم والبشرة في 3 دقائق - ثقفني

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